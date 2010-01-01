Снежные пожелания сормовичам

Сормово — крупнейший район Нижнего Новгорода. Здесь находится завод «Красное Сормово», ОАО «Сормовский Хлеб», здесь и издается с 1927 года газета «Красный Сормович».

Сормово было основано в начале 40-х годов XVI века. По легенде, его основатели, Терентий Шеменёв по прозвищу «Сором» и его брат Назарка были бортниками, или собирателями меда диких пчел. От прозвища Терентия — «Сором» — и произошло название Сормовского района.

Мощным толчком в развитии Сормова послужило основание в 1849 году знаменитого Сормовского завода. Он стал одним из крупнейших в России и Европе судостроительным заводом.

Завод «Красное Сормово» за последние 75 лет построил около 280 подводных лодок различных проектов.

Когда-то Московский район был частью Сормова, сейчас же это самостоятельный район, однако его связь с Сормовским районом еще очень сильна.

Газета «Красный Сормович» информирует обо всем, что происходит в Сормовском и Московском районах. В газете выходит постоянная рубрика — «Заводская проходная», в которой освещаются новости и события завода «Красное Сормово».