Сормово — крупнейший район Нижнего Новгорода. Здесь находится завод «Красное Сормово», ОАО «Сормовский Хлеб», здесь и издается с 1927 года газета «Красный Сормович».

Сормово было основано в начале 40-х годов XVI века. По легенде, его основатели, Терентий Шеменёв по прозвищу «Сором» и его брат Назарка были бортниками, или собирателями меда диких пчел. От прозвища Терентия — «Сором» — и произошло название Сормовского района.

Мощным толчком в развитии Сормова послужило основание в 1849 году знаменитого Сормовского завода. Он стал одним из крупнейших в России и Европе судостроительным заводом.

Завод «Красное Сормово» за последние 75 лет построил около 280 подводных лодок различных проектов.

Когда-то Московский район был частью Сормова, сейчас же это самостоятельный район, однако его связь с Сормовским районом еще очень сильна.

Газета «Красный Сормович» информирует обо всем, что происходит в Сормовском и Московском районах. В газете выходит постоянная рубрика — «Заводская проходная», в которой освещаются новости и события завода «Красное Сормово».

Администрация Нижнего Новгорода

Тема недели

Снего-лего

День за днем | № 1 | Январь | 2010

Снежные пожелания сормовичам

Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.

На этот раз продемонстрировать свои умения и фантазию решили 12 команд школ района. Среди возведенных цветных фигур были и зайчики, и тигры, и черепахи, и даже бутылка кока-колы. Ребята из школы № 9 вылепили композицию «Новый год в России» — праздничную елку они «обернули» в снежный флаг-триколор.— Эту идею мы придумали все вместе. Решили, что елка — это слишком типично, поэтому дополнили ее таким патриотическим элементом, — рассказывают Маша Перцева и Юля Журкова.Команда 77-й школы представила на суд жюри фигурку черепашки.— Черепаха занимает важное место в восточных учениях. К тому же, наша скульптура — золотого цвета, так что любого человека, который к ней прикоснется, в будущем …

читать дальше

День за днем

Елка-шоу

День за днем | № 1 | Январь | 2010

Сами ёлку мы нарядим…

В Сормове есть свои предновогодние традиции. Одна из них — проведение конкурса новогодних игрушек «Елка-шоу», в котором с удовольствием принимают участие ученики с 1-го по 11-й класс школ района.

читать дальше

Заводская проходная

Завод Красное Сормово

Заводская проходная | № 1 | Январь | 2010

История в лицах

Проведение цикла мероприятий «История в лицах» уже стало традиционным для музея истории завода «Красное Сормово». Они посвящены известным, заслуженным сормовичам-юбилярам — людям, которые в разные периоды 160-летней истории завода внесли заметный вклад в развитие производства. Музейные работники, журналисты, краеведы, ветераны предприятия рассказывают об их трудовой биографии и заслугах перед заводом. Как правило, в этот день в музей приглашаются близкие друзья и родственники юбиляров. «История в лицах» проводится для молодежи, учащихся Сормовского механического техникума.

читать дальше

Гость номера

Александр Фокеев

Гость номера | № 51 | Декабрь | 2009

Плавильщик Фокеев и его «Мечта»

В свои 80 лет бывший плавильщик цветного литья с «Красного Сормова» Александр Федорович Фокеев удивляет прямой осанкой, почти военной выправкой и особым мужским обаянием. Видимо, не случайно сорок с лишним лет назад его облик и характер вдохновили художника Виктора Малиновского, который написал портрет Фокеева — в рабочей спецовке, с ковшом для разливки металла возле газовой печи с романтическим названием «Мечта».

читать дальше

Статьи из свежего номера

Старые рождественские открытки

Поздравление из прошлого века

В некоторых семьях необыкновенно трепетно относятся к поздравительным открыткам от родных и близких, десятилетиями бережно хранят их. Около полутора десятков рождественских открыток сохранилось в семейном архиве сормовича Валерия Алексеевича Козлова. Благодаря этому наша газета получила возможность показать читателям, как выглядели новогодние и рождественские открытки ровно 100 лет назад, поведать, чего люди желали друг другу в эти праздники, которые и сегодня мы считаем самыми святыми и волшебными.

читать дальше

Вахта памяти

Сорок лет назад, в воскресенье 18 января 1970 года, на одном из стапелей цеха СКМ завода «Красное Сормово», на строящейся подводной лодке зав. №712 произошла авария. При проведении гидравлических испытаний оборудования атомной энергоустановки произошел неуправляемый пуск реактора и тепловой взрыв, разрушивший активную зону с выбросом ядерного топлива из разрушенных ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) и радиоактивной воды в виде пара.

читать дальше

Негативное влиение Нижегородского масложирового комбината

Вредит ли нам НМЖК?

В последнее время в администрацию города и лично мэру Вадиму Булавинову поступают просьбы от нижегородцев разобраться в ситуации, сложившейся в связи с негативным, по их мнению, влиянием Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) на чистоту окружающего воздуха. «…Выбросы вредных веществ в атмосферу явно усилились, неприятный запах ощущается особенно ближе к вечеру», — пишет Валерий Федоров, житель одного из близлежащих микрорайонов.

читать дальше

Магазин

Книга «Однополчане»

Книга рассказывает о боевом пути 137-ой стрелковой дивизии, ушедшей на фронт в первые дни войны.
Большое количество фотографий, документальных данных, реальных рассказов бойцов о событиях войны.

Опрос

А Вы — сормович?

Да
Нет
Иногда

Настоящая школа по рисованию — это занятия у квалифицированного репетитора.