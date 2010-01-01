Сормово — крупнейший район Нижнего Новгорода. Здесь находится завод «Красное Сормово», ОАО «Сормовский Хлеб», здесь и издается с 1927 года газета «Красный Сормович».
Сормово было основано в начале
Мощным толчком в развитии Сормова послужило основание в 1849 году знаменитого Сормовского завода. Он стал одним из крупнейших в России и Европе судостроительным заводом.
Завод «Красное Сормово» за последние 75 лет построил около 280 подводных лодок различных проектов.
Когда-то Московский район был частью Сормова, сейчас же это самостоятельный район, однако его связь с Сормовским районом еще очень сильна.
Газета «Красный Сормович» информирует обо всем, что происходит в Сормовском и Московском районах. В газете выходит постоянная рубрика — «Заводская проходная», в которой освещаются новости и события завода «Красное Сормово».
Тема недели
День за днем | № 1 | Январь | 2010
Снежные пожелания сормовичам
Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.
На этот раз продемонстрировать свои умения и фантазию решили 12 команд школ района. Среди возведенных цветных фигур были и зайчики, и тигры, и черепахи, и даже бутылка кока-колы. Ребята из школы № 9 вылепили композицию «Новый год в России» — праздничную елку они «обернули» в снежный флаг-триколор.— Эту идею мы придумали все вместе. Решили, что елка — это слишком типично, поэтому дополнили ее таким патриотическим элементом, — рассказывают Маша Перцева и Юля Журкова.Команда 77-й школы представила на суд жюри фигурку черепашки.— Черепаха занимает важное место в восточных учениях. К тому же, наша скульптура — золотого цвета, так что любого человека, который к ней прикоснется, в будущем …
День за днем
День за днем | № 1 | Январь | 2010
Сами ёлку мы нарядим…
В Сормове есть свои предновогодние традиции. Одна из них — проведение конкурса новогодних игрушек «Елка-шоу», в котором с удовольствием принимают участие ученики с 1-го по 11-й класс школ района.
Заводская проходная
Заводская проходная | № 1 | Январь | 2010
История в лицах
Проведение цикла мероприятий «История в лицах» уже стало традиционным для музея истории завода «Красное Сормово». Они посвящены известным, заслуженным сормовичам-юбилярам — людям, которые в разные периоды 160-летней истории завода внесли заметный вклад в развитие производства. Музейные работники, журналисты, краеведы, ветераны предприятия рассказывают об их трудовой биографии и заслугах перед заводом. Как правило, в этот день в музей приглашаются близкие друзья и родственники юбиляров. «История в лицах» проводится для молодежи, учащихся Сормовского механического техникума.
Гость номера
Гость номера | № 51 | Декабрь | 2009
Плавильщик Фокеев и его «Мечта»
В свои 80 лет бывший плавильщик цветного литья с «Красного Сормова» Александр Федорович Фокеев удивляет прямой осанкой, почти военной выправкой и особым мужским обаянием. Видимо, не случайно сорок с лишним лет назад его облик и характер вдохновили художника Виктора Малиновского, который написал портрет Фокеева — в рабочей спецовке, с ковшом для разливки металла возле газовой печи с романтическим названием «Мечта».
Вредит ли нам НМЖК?
В последнее время в администрацию города и лично мэру Вадиму Булавинову поступают просьбы от нижегородцев разобраться в ситуации, сложившейся в связи с негативным, по их мнению, влиянием Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) на чистоту окружающего воздуха. «…Выбросы вредных веществ в атмосферу явно усилились, неприятный запах ощущается особенно ближе к вечеру», — пишет Валерий Федоров, житель одного из близлежащих микрорайонов.
Наш маленький юбилей
Дорогие читатели! Вы держите в руках юбилейный — 70-й выпуск семейной газеты «Ладушко». Её первый номер вышел в середине января 2003 года — ровно семь лет назад.
Сами ёлку мы нарядим…
В Сормове есть свои предновогодние традиции. Одна из них — проведение конкурса новогодних игрушек «Елка-шоу», в котором с удовольствием принимают участие ученики с 1-го по 11-й класс школ района.
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