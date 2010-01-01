Сормово — крупнейший район Нижнего Новгорода. Здесь находится завод «Красное Сормово», ОАО «Сормовский Хлеб», здесь и издается с 1927 года газета «Красный Сормович».
Сормово было основано в начале
Мощным толчком в развитии Сормова послужило основание в 1849 году знаменитого Сормовского завода. Он стал одним из крупнейших в России и Европе судостроительным заводом.
Завод «Красное Сормово» за последние 75 лет построил около 280 подводных лодок различных проектов.
Когда-то Московский район был частью Сормова, сейчас же это самостоятельный район, однако его связь с Сормовским районом еще очень сильна.
Газета «Красный Сормович» информирует обо всем, что происходит в Сормовском и Московском районах. В газете выходит постоянная рубрика — «Заводская проходная», в которой освещаются новости и события завода «Красное Сормово».
Тема недели
День за днем | № 1 | Январь | 2010
Снежные пожелания сормовичам
Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.
На этот раз продемонстрировать свои умения и фантазию решили 12 команд школ района. Среди возведенных цветных фигур были и зайчики, и тигры, и черепахи, и даже бутылка кока-колы. Ребята из школы № 9 вылепили композицию «Новый год в России» — праздничную елку они «обернули» в снежный флаг-триколор.— Эту идею мы придумали все вместе. Решили, что елка — это слишком типично, поэтому дополнили ее таким патриотическим элементом, — рассказывают Маша Перцева и Юля Журкова.Команда 77-й школы представила на суд жюри фигурку черепашки.— Черепаха занимает важное место в восточных учениях. К тому же, наша скульптура — золотого цвета, так что любого человека, который к ней прикоснется, в будущем …
День за днем
День за днем | № 1 | Январь | 2010
Сами ёлку мы нарядим…
В Сормове есть свои предновогодние традиции. Одна из них — проведение конкурса новогодних игрушек «Елка-шоу», в котором с удовольствием принимают участие ученики с 1-го по 11-й класс школ района.
Заводская проходная
Заводская проходная | № 1 | Январь | 2010
История в лицах
Проведение цикла мероприятий «История в лицах» уже стало традиционным для музея истории завода «Красное Сормово». Они посвящены известным, заслуженным сормовичам-юбилярам — людям, которые в разные периоды 160-летней истории завода внесли заметный вклад в развитие производства. Музейные работники, журналисты, краеведы, ветераны предприятия рассказывают об их трудовой биографии и заслугах перед заводом. Как правило, в этот день в музей приглашаются близкие друзья и родственники юбиляров. «История в лицах» проводится для молодежи, учащихся Сормовского механического техникума.
Гость номера
Гость номера | № 51 | Декабрь | 2009
Плавильщик Фокеев и его «Мечта»
В свои 80 лет бывший плавильщик цветного литья с «Красного Сормова» Александр Федорович Фокеев удивляет прямой осанкой, почти военной выправкой и особым мужским обаянием. Видимо, не случайно сорок с лишним лет назад его облик и характер вдохновили художника Виктора Малиновского, который написал портрет Фокеева — в рабочей спецовке, с ковшом для разливки металла возле газовой печи с романтическим названием «Мечта».
Лира
Сормовские поэты: с новым годом!
Юные сормовичи историю края знают лучше всех
Как прыгали от радости сормовские ребята — пятиклассники из школы № 9, когда объявили, что на городском конкурсе «Наш Нижний Новгород» они стали победителями!
Снежные пожелания сормовичам
Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.
Опрос
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