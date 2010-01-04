Культура | № 1 | Январь | 2010

Постоянный адрес статьи: http://www.sormovich.nnov.ru/archive/3455/

Лира

Сормовские поэты: с новым годом!

Алла АФАНАСЬЕВА

НОВЫЙ ГОД

Сверкают звёзды голубым огнём,

И снег пушистый обнимает землю.

Во всей вселенной каждый о своём

Подумает. Деревья тихо дремлют

В оцепененье сказочных оков,

Мерцают инея алмазы.

Красиво так, что не хватает слов!

И разум уж не слушает приказы.

Лишь сердца стук, души задорный крик:

«Вновь волшебство! Зима!

И с Новым годом!»

И взрослых, и детей счастливый лик,

И всё великолепие природы.

Вновь залп шампанского, хлопушки, фейерверк,

И ожиданье новогодней сказки.

Под ёлку маленький крадётся человек

Искать игрушки, пряники и краски!

Ни на секунду не замедлив бег,

Летит планета следующим кругом.

Мы году прошлому помашем тихо вслед,

С надеждой поглядим в глаза друг другу!

Всем пожелаем мира без невзгод,

И счастья, что придёт невесть откуда…

А я желаю, чтобы в Новый год

Ко всем явилось маленькое чудо!

Оно придёт, я верю в чудеса!

Укроет счастьем, словно одеялом,

И светом озарятся небеса,

И всех пределов мира станет мало!

Светлана ВИЛЬДЯКСКИНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТИГР

Аромат мандаринов снова

Взбудораживает острый нюх.

В тишине год крадётся тигровый,

Невесомо ступая, как пух,

Выгнув спину. Сверкает грозно

Острой саблей металл клыков.

По-кошачьи, так грациозно,

С нами лаской делиться готов!

Кто рискнёт протянуть к нему руку

И погладить по рыжей спине?

Подойди к полосатому другу —

Он ответит добром вдвойне:

Обведёт золотыми глазами —

И посыплется звонкий металл.

Только в оба глядите сами:

Как бы тигр людоедом не стал!

А пока это просто котёнок,

Что свернулся клубочком, один

Под мохнатыми лапами ёлок,

Рыжебокий, как мандарин.

Людмила ЕДИГАРЬЕВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ

Такая ночь лишь раз в году;

Она светлей, светлее дня.

Ком в горле, но слова найду,

Хоть сказано всё до меня.

Господь любить, прощать, не лгать

Учил нас. Надо быть готовым

Просящему всегда подать, —

Не только в Рождество Христово!

Такая ночь лишь раз в году.

Известно это всем, но снова,

Как в детстве, волшебства я жду,

И славлю Рождество Христово!

Зинаида ИЕВЛЕВА

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

На дворе завьюжила метелица

И стучится в окошко, в мой дом.

Пусть уют и тепло здесь поселятся

Этой ночью перед Рождеством!

Ночь спустилась бесшумно на землю,

Тишину разливая впотьмах.

Ясный месяц только не дремлет

С Вифлеемской звездой в небесах.

Благодатью наполнилось сердце,

И шепчу я молитвы слова,

Снова славлю святого младенца

И волшебную ночь Рождества!

Алла КОВАЛЁВА

ВЬЮГА

Песню напевает вьюга за окном.

Я открыла двери, приглашаю в дом.

Посидим, подруга, вместе у огня.

Не оставь сегодня, грешную, меня.

Будем пить хмельное мы с тобой вино.

Я одна сегодня, ты уже давно

Бродишь по дорогам, свой покинув дом.

Видно, одиноко и тоскливо в нём.

Хочешь, вместе песню мы с тобой споём,

Помурлычем что-то, каждый о своём.

Все свои забудем горести в хмелю.

Ты присядь поближе, я ещё налью.

Чем-то её душу тронуть я смогла,

Заревев белугой, вьюга прочь ушла.

Бродит по дорогам, свой покинув дом.

Видно, одиноко и тоскливо в нём.

Марина НЕФЁДОВА

С НОВЫМ 2010 ГОДОМ!

Новый год навстречу мчится.

Это тигр, а вдруг тигрица?

Верим, счастье постучится,

Как журавль, а не синица.

Улетучится тревога,

И здоровья будет много.

Тигру зимняя дорога, Как лужайка лапам дога.

Тигр не будет без добычи.

Значит, пенсии приличней,

Чем доход почти что птичий,

Мы получим без различий.

Будут новые причёски.

Тигр подарит нам полоски.

Юмор наш не будет плоским.

Мы — духовны, а не плотски.

И наладится учёба.

Победит любовь, не злоба.

Но глядите зорко в оба:

Тигр под ёлкой у сугроба!

Александр СТРОГАНОВ

СОЧЕЛЬНИК

Зимний вечер, звёзды и мороз.

На сочельник загадай желанье!

Кто же тебе, милая, пригож?

В зеркале узнаешь о свиданье.

За окном подруги и друзья

Распевают песни и частушки —

Юность бесшабашная твоя,

На воротах ленты, погремушки.

…Тихо звёзды падают в ночи,

Хоровод друзей уже далёко…

В осиянном пламени свечи —

Господа всевидящее око.

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ

* * *

Падает, падает, падает снег,

Будто в иллюзиях, будто во сне.

Кружит метели шальной карнавал,

Как же я ждал его, как же я ждал.

Белой косынкой подвязанный клён

Я пеленал простынями имён.

Тонкие руки кудрявых берёз

Я отпоил целомудрием слёз.

Русь моя, сколько в тебе красоты,

Сколько поэтов вскормила нам ты.

Даже дворовых стихов моих трёп

В дебрях твоих никогда не умрёт.

Падает, падает, падает снег.

Падает вновь, и мечтается мне,

Что моим слогом исписанный лист

Скажет когда-то кому-то: «Держись!»

Фаина ЦВЕРОВА

К ГОДУ ТИГРА

На вид тигрёнок — кошка,

Но это лишь на вид.

Пока тигрёнок крошка,

Он добр, а не сердит.

Но упаси вас, Боже,

Сойтись с ним на тропе.

Но всё же, братцы, всё же

Доверимся судьбе.

И если тигр опасен,

Проявим осторожность.

Мир в общем—то прекрасен

И дарит нам возможность

Жить в радость и в счастье,

Любить, творить, мечтать,

Хранить в семье согласье,

Светить, но не сгорать.

Наталья ЯНГ

НОВОГОДНЕЕ

Новый Год — как день рожденья,

Он всегда немного грустный,

Быстротечность жизни нашей

Он напомнит всякий раз.

Прочь, печали! Это праздник,

Праздник радостный и «вкусный»!

Пусть хрустальный звон бокалов

Пригласит к веселью нас!

Пусть пузырики Шампани

Кружат головы сегодня,

Круче пробки совершают

Свой космический полёт.

Пусть печали остаются

За границей новогодней!

Здравствуй, светлый и прекрасный,

Звёздный, хвойный Новый год!

С юбилеем!

Восьмого января исполнилось шестьдесят лет Николаю Симонову, члену Союза писателей России и руководителю Сормовского литературного объединения «Волга». Кроме того, Николай Васильевич — ветеран труда с сорокапятилетним профсоюзным стажем, тридцать пять лет отработавший судосборщиком на заводе «Красное Сормово». Коллектив редакции газеты «Красный сормович», члены ЛИТО «Волга» и работники Судоверфи от души поздравляют Николая Васильевича Симонова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и творческого долголетия.

Николай СИМОНОВ

МОЁ РОЖДЕСТВО

Седьмого родился сын Бога,

Чтоб людям отпустить грехи,

И шли к нему по всем дорогам

Цари, волхвы и пастухи.

А я родился в час, восьмого,

Орал до первых петухов,

Ведь был весьма разочарован,

Что ни волхвов, ни пастухов.

Лишь в небе месяц-бедолага

Отары звёздные пасёт,

А я — рабочий сын, бедняга,

Никто даров мне не несёт.

Но при таком крутом обломе,

Я всё же крепок и здоров…

Я ждал даров в шестом роддоме

И до сих пор всё жду даров.

МУЖИК

Меня так просто не ударишь —

Я сдачи дам.

Я — гусь и свиньям не товарищ,

Не по зубам.

Имею грубые манеры,

Простой язык.

Вы — господа, джентльмены, сэры,

А я — мужик!

Я не могу предать и сдаться,

Рыдать, вопить.

Меня продать легко удастся —

Нельзя купить.

Не удержать вам, эка жалость,

Меня в руках…

Россия издавна держалась

На мужиках!

«Стихи пишу о том, о сём…»

Это строка Ангелины Вовкиной (Ангелины Николаевны Филипповой), взявшей на себя смелость называть себя поэтессой, точно отражает содержание её книги «Песни моей души, или о чём молчат куклы».

Предисловие к сборнику весьма многообещающее — сплошное самовосхваление: «Думаю, что вскоре обо мне узнает весь мир!» Вот так — ни много и ни мало. Для подтверждения своего таланта автор почему-то выбирает не самые удачные и откровенно пародийные строки: «Пишу стихи, словно пеку блины…»; «Я стихи свои слагаю, словно в куколки играю…».

Такое предисловие не прибавляет желания познакомиться со сборником. Но раз уж открыл — читай. Отсутствие в стихах рифмы Ангелина Вовкина, по всему видно, не считает большим грехом. На каждой странице: «стихи — души», «бабушки — радости», «горло — недолго», и т. п. А иногда стихослагательница находит рифмы ещё оригинальнее: «дам — не дам», «сразу — вы сразу — ни разу» и пр. Она сама признаётся: «В своих стихах я допускаю некоторую поэтическую вольность: пишу не по всем правилам грамматики».

Не показался мне удачным цикл стихов «Артисты — это ангелы». Восхваления чрезмерны до приторности и далеки от поэзии. А утверждение «Алла Пугачёва — Богородица» — это оскорбление вере. Я не больно верующий, но за Богородицу обидно.

Стихов в книге много, и оттого, видно, мыслей на все не хватает. Вот и перетаскивает автор одну и ту же мысль из одного стихотворения в другое. Это уже какой-то самоплагиат.

В книге очень много личного, сокровенного. Однако в стихах привлекательна исповедальность, но не интимность. Эмоции бьют через край, а поэзии не хватает. Вместе с тем автор не зацикливается на личных переживаниях, есть попытка написать стихи гражданского звучания.

«Мы просто бедненький народ, Который от работы набил горб».

Очень уж это напоминает «народец странный, глупый, деревянный» из театра Карабаса-Барабаса. Для митинговой шумихи эти стихи, может быть, и сгодятся, но не более того.

Был бы редактор у книги, он отжал бы всю воду, и от почти 500 страниц осталось бы 20, но с крепкими строками.

Одно из стихотворений Вовкиной называется «Все мужчины — сволочи и паразиты». Раз говорит — значит, знает. Но автор и к женскому полу не ласков:

«Вот бабы — наглые кошки:

Своих мужей-пьяниц бросают, Чужих хватают за штаны… ».

Когда в предисловии автор извинялась за нелитературные слова в её стихах, меня поначалу это не шокировало. Ну, пусть пошалит разок-другой учитель русского языка и литературы. Но полтора десятка «шалостей» одна круче другой — это уже явный перебор.

А есть ли в книге Ангелины Вовкиной удачные стихи? Дело в том, что правды о своём творчестве А. Н. Филиппова не слышала. Первые её книги прошли незамеченными, остались по настоящему непрочитанными. Пишет и пишет человек.

Один из циклов сборника назван «Маленькие стишки». Название не верное. Как раз здесь-то и можно встретить живое слово. И не «стишки», а хорошие строки или короткие стихи:

«Должно быть, смерть — как день рожденья, Имеет срок свой, место, время».

«Душа любовью светится, Вот только не с кем встретиться».

«До замужества была я , как хрусталь, Ну а после — закалилась, словно сталь».

Очень надеюсь, что эта статья закалит автора, и Ангелина Николаевна найдёт в себе силы взглянуть на своё творчество через призму критического отношения к своим многочисленным поэтическим пробам.