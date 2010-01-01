Семья | № 1 | Январь | 2010

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Наш маленький юбилей

Дорогие читатели! Вы держите в руках юбилейный — 70-й выпуск семейной газеты «Ладушко». Её первый номер вышел в середине января 2003 года — ровно семь лет назад.

Кто-то из читателей уже успел забыть, почему у нашей газеты такое название — «Ладушко». Юбилейный номер — хороший повод, чтобы об этом напомнить. Лад, Ладник, Ладушко — так наши предки-славяне называли языческого бога согласия и примирения. Он покровительствовал прочным супружеским союзам, неумирающему уважению друг к другу мужа и жены. Лад держал в ладонях две горлинки. Изображение этого доброго божества вы можете видеть рядом с названием нашей газеты.

В первом номере «Ладушко» мы выражали надежду, что газета станет по-настоящему семейной, что её читателями будут все поколения — от бабушек и дедушек до внуков и правнуков. Насколько это удалось — судить вам, дорогие читатели. Ведь мы искренне надеялись на вашу помощь: без ваших писем, отзывов, пожеланий, советов, стихов, рассказов и фотографий вряд ли бы удалось вдохнуть в газету «живую душу».

Тех, кто помогает нам делать «Ладушко» живой и интересной, по-праву можно назвать «ладкорами». Вот наш замечательный актив «ладкоров»: Вера Федоровна Муленкова, Ада Александровна Полетаева, Кира Анатольевна Николичева, Анна Борисовна Дрожкина, Валерия Константиновна Жидкова, Зинаида Петровна Иевлева, Борис Константинович Мясников, Владимир Степанович Курганов, Валентина Анатольевна Ломакина, Г. В. Трофимова, а из молодых — Артем Логинов. К большому сожалению, не стало наших старейших помощников — Юрия Васильевича Махалова и Юрия Анатольевича Фирсова.

В 2006 году Департамент социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области наградил семейную газету «Ладушко» дипломом областного конкурса журналистских работ «Семья-2006» за активное участие в номинации «Лучший печатный материал о семье». Мы считаем, что это наша общая победа и награда.

Семь лет назад мы планировали, что в газете будет около полутора десятка рубрик. Жизнь вносила свои поправки. Одни рубрики стали «старожилами», другие, мелькнув однажды на газетной странице, не прижились и забылись. Зато появились новые. Самыми живучими и популярными оказались «Линия судьбы», «Рассудите нас, люди», «Детская комната», «Славянский Олимп», «Мнение читателя», а также рубрики краеведческой тематики: «Заметки краеведа», «Сормовская старина», «Из истории сормовского дома». По просьбе читателей появилась рубрика «О хороших манерах на конкретных примерах», а в период экономического кризиса актуальными стали «Советы Плюшкина». Абсолютным же лидером является рубрика о братьях наших меньших — «Теремок». Его «заселяют» более сорока домашних животных и диких зверей — от медведей из борских лесов до крысы Машки Распутиной.

Проделав анализ газеты за семь лет, мы заметили, что с её страниц незаслуженно исчезли такие популярные среди читателей рубрики как «Петрушка», «Скатерть-самобранка», «Старый да малый». Обещаем возобновить их. Надеемся и на ваши советы и пожелания, которые сделают газету лучше.

За время существования «Ладушко» мы вместе с читателями выбирали «Семь чудес Сормова», проводили викторины и конкурсы, участниками которых стали десятки читателей. В 2008 году была организована фото-викторина «Сормово: знакомое и незнакомое». В конце 2009 года были подведены итоги конкурса «Семейная реликвия». Фотоконкурс 2003—2004 года «Что за чудо — наши дети!» оказался очень популярным. Победители всех конкурсов и викторин были отмечены дипломами и памятными призами.

Возраст наших авторов и читателей — от 90 лет и старше до детей-дошколят. А уж в рубрике «Устами младенца» своими словечками и «разговорчиками» радуют двух-трёхлетние малыши. Поздравляем всю разновозрастную читательскую семью с нашим первым маленьким юбилеем — 70-м выпуском газеты «Ладушко»! Пожелаем всем нам долгой и наполненной интересными событиями жизни.

Ответственный за выпуск газеты «Ладушко» Маргарита ФИНЮКОВА