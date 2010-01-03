Семья | № 1 | Январь | 2010

Постоянный адрес статьи: http://www.sormovich.nnov.ru/archive/3452/

Поздравление из прошлого века

В некоторых семьях необыкновенно трепетно относятся к поздравительным открыткам от родных и близких, десятилетиями бережно хранят их. Около полутора десятков рождественских открыток сохранилось в семейном архиве сормовича Валерия Алексеевича Козлова. Благодаря этому наша газета получила возможность показать читателям, как выглядели новогодние и рождественские открытки ровно 100 лет назад, поведать, чего люди желали друг другу в эти праздники, которые и сегодня мы считаем самыми святыми и волшебными.

Сюжеты открыток самые разнообразные. На одной — ясли, дева Мария и новорожденный Иисус, окруженные волхвами, принесшими свои дары Спасителю. А вот прелестная девушка, украшающая стену цифрами «1910», сплетенными из цветочных гирлянд. Вот ангел с подарками — куклами, сладостями и елочкой, украшенной свечами, — у кроватки спящей кудрявой девчушки. А здесь дети предаются зимним забавам — мчатся на санках с гор, лепят снеговиков и даже летают на воздушном шаре. Вообще, дети и животные, в основном олени, — самые популярные персонажи рождественских открыток. Реже встречаются кошечки и собачки. Есть сюжеты символичные, наполненные глубоким философским смыслом. Например, на одиноком утесе в бушующем море изображена девушка в нежно-голубых одеждах. Одной рукой она опирается на деревянный крест, установленный на скале, в другой руке крепко сжимает якорь. Мораль ясна: только истинная вера служит человеку духовной опорой в бурном житейском море. А есть и шутливые сюжеты: забавный бородатый гномик нарисовал золотом на боку упитанной хрюшки — «1906»…

Чего желали друг другу наши предки, поздравляя с Новым годом и Рождеством, сто лет назад? Надо отметить, что в своих посланиях они были довольно лаконичными, в основном ограничивались словами: «поздравляем с Новым годом и высокоторжественным праздником Рождества Христова», Иногда добавляли: «с пожеланиями вам всего хорошего шлём по почтению», «желаем встретить и проводить праздник в добром здравии» или «встретить и провести Рождество весело и счастливо».