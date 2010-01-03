Поздравление из прошлого века
В некоторых семьях необыкновенно трепетно относятся к поздравительным открыткам от родных и близких, десятилетиями бережно хранят их. Около полутора десятков рождественских открыток сохранилось в семейном архиве сормовича Валерия Алексеевича Козлова. Благодаря этому наша газета получила возможность показать читателям, как выглядели новогодние и рождественские открытки ровно 100 лет назад, поведать, чего люди желали друг другу в эти праздники, которые и сегодня мы считаем самыми святыми и волшебными.
Сюжеты открыток самые разнообразные. На одной — ясли, дева Мария и новорожденный Иисус, окруженные волхвами, принесшими свои дары Спасителю. А вот прелестная девушка, украшающая стену цифрами «1910», сплетенными из цветочных гирлянд. Вот ангел с подарками — куклами, сладостями и елочкой, украшенной свечами, — у кроватки спящей кудрявой девчушки. А здесь дети предаются зимним забавам — мчатся на санках с гор, лепят снеговиков и даже летают на воздушном шаре. Вообще, дети и животные, в основном олени, — самые популярные персонажи рождественских открыток. Реже встречаются кошечки и собачки. Есть сюжеты символичные, наполненные глубоким философским смыслом. Например, на одиноком утесе в бушующем море изображена девушка в нежно-голубых одеждах. Одной рукой она опирается на деревянный крест, установленный на скале, в другой руке крепко сжимает якорь. Мораль ясна: только истинная вера служит человеку духовной опорой в бурном житейском море. А есть и шутливые сюжеты: забавный бородатый гномик нарисовал золотом на боку упитанной хрюшки — «1906»…
Чего желали друг другу наши предки, поздравляя с Новым годом и Рождеством, сто лет назад? Надо отметить, что в своих посланиях они были довольно лаконичными, в основном ограничивались словами: «поздравляем с Новым годом и высокоторжественным праздником Рождества Христова», Иногда добавляли: «с пожеланиями вам всего хорошего шлём по почтению», «желаем встретить и проводить праздник в добром здравии» или «встретить и провести Рождество весело и счастливо».
Юные сормовичи историю края знают лучше всех
Как прыгали от радости сормовские ребята — пятиклассники из школы № 9, когда объявили, что на городском конкурсе «Наш Нижний Новгород» они стали победителями!
Вахта памяти
Сорок лет назад, в воскресенье 18 января 1970 года, на одном из стапелей цеха СКМ завода «Красное Сормово», на строящейся подводной лодке зав. №712 произошла авария. При проведении гидравлических испытаний оборудования атомной энергоустановки произошел неуправляемый пуск реактора и тепловой взрыв, разрушивший активную зону с выбросом ядерного топлива из разрушенных ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) и радиоактивной воды в виде пара.
История в лицах
Проведение цикла мероприятий «История в лицах» уже стало традиционным для музея истории завода «Красное Сормово». Они посвящены известным, заслуженным сормовичам-юбилярам — людям, которые в разные периоды 160-летней истории завода внесли заметный вклад в развитие производства. Музейные работники, журналисты, краеведы, ветераны предприятия рассказывают об их трудовой биографии и заслугах перед заводом. Как правило, в этот день в музей приглашаются близкие друзья и родственники юбиляров. «История в лицах» проводится для молодежи, учащихся Сормовского механического техникума.
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