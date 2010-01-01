Немецкий парень учит юных сормовичей
В специальном (коррекционном) детском доме № 1 Сормова занимается информатикой с ребятишками немец Штефан Дик.
Штефан — из небольшого городка Брюхзаль в Германии. В России он вместо армии проходит альтернативную службу. Выбрал детский дом.
— А почему, Штефан, вы выбрали именно Россию?
— Путешествия в другие страны, такие как США, Канада, Австрия, Франция — для немцев очень банально. Люди из Германии посещают эти страны без проблем, когда захотят. А Россия такая удивительная страна, что я сразу согласился поехать именно сюда. Тем более что русский язык я изучал с детства и с интересом. В России я хотел познакомиться с русским народом, его культурой, обычаями, традициями, достопримечательностями страны, лучше овладеть языком. Хотел также пожить без родителей и приготовиться к самостоятельной жизни.
— Вы решили вместо службы в армии работать в детском доме. Почему?
— Мне очень нравится работать с детьми. Это, пожалуй, самая лучшая работа, какую только можно пожелать. Раньше я себе представить не мог, что мне понравится работать с детьми, а сейчас считаю, что дети действительно цветы жизни.
— В чём заключается ваша работа в детском доме?
— Я учу детей обращаться с компьютерами, знакомлю их с новыми программами, которые пригодятся в будущем.
Штефан работает не только в детском доме, он также помогает инвалидам, у которых нет возможности выйти на улицу.
— Русские пожилые инвалиды — народ простой и открытый и большие любители пообщаться. Это помогает мне узнать поближе русских людей и практиковать разговорную речь, — отметил Штефан.
В России Штефан Дик пробудет ровно год, а в будущем планирует вернуться на родину и поступить в институт, учиться экономике.
Валерия ШЕМАРУЛИНА
Лира
Сормовские поэты: с новым годом!
«Неужели меня будут убивать?»
«Безнадзорные животные — проблемы контролирования численности на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области» — эту тему обсуждали недавно в Торгово-промышленной палате. Актуальность ее несомненна: из года в год все больше и больше людей страдают от укусов собак. Что же делать в этой ситуации? Кого надо жалеть и оберегать — людей или собак?
Снежные пожелания сормовичам
Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.
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