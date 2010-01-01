Дела житейские | № 1 | Январь | 2010

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Немецкий парень учит юных сормовичей

В специальном (коррекционном) детском доме № 1 Сормова занимается информатикой с ребятишками немец Штефан Дик.

Штефан — из небольшого городка Брюхзаль в Германии. В России он вместо армии проходит альтернативную службу. Выбрал детский дом.

— А почему, Штефан, вы выбрали именно Россию?

— Путешествия в другие страны, такие как США, Канада, Австрия, Франция — для немцев очень банально. Люди из Германии посещают эти страны без проблем, когда захотят. А Россия такая удивительная страна, что я сразу согласился поехать именно сюда. Тем более что русский язык я изучал с детства и с интересом. В России я хотел познакомиться с русским народом, его культурой, обычаями, традициями, достопримечательностями страны, лучше овладеть языком. Хотел также пожить без родителей и приготовиться к самостоятельной жизни.

— Вы решили вместо службы в армии работать в детском доме. Почему?

— Мне очень нравится работать с детьми. Это, пожалуй, самая лучшая работа, какую только можно пожелать. Раньше я себе представить не мог, что мне понравится работать с детьми, а сейчас считаю, что дети действительно цветы жизни.

— В чём заключается ваша работа в детском доме?

— Я учу детей обращаться с компьютерами, знакомлю их с новыми программами, которые пригодятся в будущем.

Штефан работает не только в детском доме, он также помогает инвалидам, у которых нет возможности выйти на улицу.

— Русские пожилые инвалиды — народ простой и открытый и большие любители пообщаться. Это помогает мне узнать поближе русских людей и практиковать разговорную речь, — отметил Штефан.

В России Штефан Дик пробудет ровно год, а в будущем планирует вернуться на родину и поступить в институт, учиться экономике.

Валерия ШЕМАРУЛИНА