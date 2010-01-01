«Неужели меня будут убивать?»
«Безнадзорные животные — проблемы контролирования численности на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области» — эту тему обсуждали недавно в Торгово-промышленной палате. Актуальность ее несомненна: из года в год все больше и больше людей страдают от укусов собак. Что же делать в этой ситуации? Кого надо жалеть и оберегать — людей или собак?
Представители общественных организаций считают: проблема в том, что нет хороших приютов для бездомных животных, а специалисты говорят лишь об их эвтаназии.
— Ежегодно примерно 7500 граждан обращаются в медицинские учреждения с укусами, — рассказал Виталий Потапов, председатель комиссии Общественной палаты по защите прав и свободы граждан. — За 2009-й год количество обратившихся к врачу с укусами выросло на 21%, и составило 9650 человек. Заболеваемость бешенством животных выросла в 6,6 раза. Человека укусила собака: он получил физическую травму, психологическую, затратил деньги на лечение. Люди страдают не только от бездомных животных, но и от домашних. Наши улицы бесконтрольны. В Нижегородском районе только одно место предназначено для выгула собак. А уличных — подкармливают, приучают. И, по всей видимости, служба, которая должна заниматься этим регулированием, не справляется.
В дискуссии принимали участие не только представители государственной власти, но и общественных организаций по защите прав животных, ветеринары, юристы, преподаватели. У каждого было свое мнение, как лучше решить проблему огромного числа бездомных животных. Но в целом выделились два своеобразных «лагеря»: один — защищает права животных, другой — права человека. И каждый выступающий выдвигал аргументы в свою пользу, с которыми трудно не согласиться.
Наталья Желтова, юрист нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России, рассматривала данную проблему на примере других стран. В России — отлов и смерть, в Европе — отлов и — в приют, стерилизация животных. Кстати, во многих странах существует налог на содержание в доме живого существа, а если питомец стерилизованный — хозяин платит в два раза меньше. Эти слова отнесены к домашним любимцам, за которых, естественно, должна быть ответственность. За последнее время многие люди пострадали именно от хозяйских собак. Поэтому на конференции было предложено «закрепить» в документах, кто является хозяином собаки, для большей ответственности за тех, кого они приучили.
Но главным оставался вопрос: «Что же делать с огромным количеством бездомных собак?» Активисты общественных организаций возмущались: почему большинство специалистов говорят только об убийстве бродячих собак. Как сказала одна из них, «Ну, давайте убьем всех птиц!»
— Сколько бездомных животных в городе? Очень много, — сказал Дмитрий Залозных, заведующий кафедрой зоологии биологического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. — Около ста студентов проводили наблюдения и установили, что в Нижнем Новгороде примерно 4,5 тыс. бездомных собак. Их число растет, и это может продолжаться бесконечно. Мероприятия по стерилизации — это насмешка! За этим нужен контроль. Прежде всего, должны быть приюты для бездомных собак. Главная задача — снизить их численность. Они живут за счет помоек, подачек. У этих животных нет никакой положительной роли, поэтому их надо убрать с улиц. Многие говорят о приютах. А кто будет обеспечивать их жизнедеятельность? Если уж говорить о гуманности, то в первую очередь — по отношению к человеку. Только за последнее время зарегистрировано два случая смерти людей от бешеных животных.
Светлана Белчева — врач-ветеринар. Некоторое время она жила в Германии, знакомилась, как организованы приюты для бездомных животных.
— Одной кошке в приюте было около двадцати лет, она уже не видит, не слышит, не ходит, но ее содержат отдельно, кормят, — рассказала Светлана Ивановна. — «Почему вы ее не усыпите?», спросила, мне ответили, что в приюте никого не убивают. На клетке каждого обитателя табличка с кличкой, где указан его возраст, результаты всех анализов. После лечения животных переводят в уютную комнату с мягкой мебелью и игрушками. Но Германия — это другая страна, с иной культурой и традициями.
У нас же проблема бездомных животных остается, к сожалению, по-прежнему актуальной. И единой политики решения этой проблемы в Нижнем Новгороде, как выяснилось на этой конференции, так и нет.
Светлана ПШЕНИЦЫНА
Снежные пожелания сормовичам
Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.
История в лицах
Проведение цикла мероприятий «История в лицах» уже стало традиционным для музея истории завода «Красное Сормово». Они посвящены известным, заслуженным сормовичам-юбилярам — людям, которые в разные периоды 160-летней истории завода внесли заметный вклад в развитие производства. Музейные работники, журналисты, краеведы, ветераны предприятия рассказывают об их трудовой биографии и заслугах перед заводом. Как правило, в этот день в музей приглашаются близкие друзья и родственники юбиляров. «История в лицах» проводится для молодежи, учащихся Сормовского механического техникума.
Вахта памяти
Сорок лет назад, в воскресенье 18 января 1970 года, на одном из стапелей цеха СКМ завода «Красное Сормово», на строящейся подводной лодке зав. №712 произошла авария. При проведении гидравлических испытаний оборудования атомной энергоустановки произошел неуправляемый пуск реактора и тепловой взрыв, разрушивший активную зону с выбросом ядерного топлива из разрушенных ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) и радиоактивной воды в виде пара.
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