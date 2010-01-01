Дела житейские | № 1 | Январь | 2010

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«Неужели меня будут убивать?»

«Безнадзорные животные — проблемы контролирования численности на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области» — эту тему обсуждали недавно в Торгово-промышленной палате. Актуальность ее несомненна: из года в год все больше и больше людей страдают от укусов собак. Что же делать в этой ситуации? Кого надо жалеть и оберегать — людей или собак?

Представители общественных организаций считают: проблема в том, что нет хороших приютов для бездомных животных, а специалисты говорят лишь об их эвтаназии.

— Ежегодно примерно 7500 граждан обращаются в медицинские учреждения с укусами, — рассказал Виталий Потапов, председатель комиссии Общественной палаты по защите прав и свободы граждан. — За 2009-й год количество обратившихся к врачу с укусами выросло на 21%, и составило 9650 человек. Заболеваемость бешенством животных выросла в 6,6 раза. Человека укусила собака: он получил физическую травму, психологическую, затратил деньги на лечение. Люди страдают не только от бездомных животных, но и от домашних. Наши улицы бесконтрольны. В Нижегородском районе только одно место предназначено для выгула собак. А уличных — подкармливают, приучают. И, по всей видимости, служба, которая должна заниматься этим регулированием, не справляется.

В дискуссии принимали участие не только представители государственной власти, но и общественных организаций по защите прав животных, ветеринары, юристы, преподаватели. У каждого было свое мнение, как лучше решить проблему огромного числа бездомных животных. Но в целом выделились два своеобразных «лагеря»: один — защищает права животных, другой — права человека. И каждый выступающий выдвигал аргументы в свою пользу, с которыми трудно не согласиться.

Наталья Желтова, юрист нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России, рассматривала данную проблему на примере других стран. В России — отлов и смерть, в Европе — отлов и — в приют, стерилизация животных. Кстати, во многих странах существует налог на содержание в доме живого существа, а если питомец стерилизованный — хозяин платит в два раза меньше. Эти слова отнесены к домашним любимцам, за которых, естественно, должна быть ответственность. За последнее время многие люди пострадали именно от хозяйских собак. Поэтому на конференции было предложено «закрепить» в документах, кто является хозяином собаки, для большей ответственности за тех, кого они приучили.

Но главным оставался вопрос: «Что же делать с огромным количеством бездомных собак?» Активисты общественных организаций возмущались: почему большинство специалистов говорят только об убийстве бродячих собак. Как сказала одна из них, «Ну, давайте убьем всех птиц!»

— Сколько бездомных животных в городе? Очень много, — сказал Дмитрий Залозных, заведующий кафедрой зоологии биологического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. — Около ста студентов проводили наблюдения и установили, что в Нижнем Новгороде примерно 4,5 тыс. бездомных собак. Их число растет, и это может продолжаться бесконечно. Мероприятия по стерилизации — это насмешка! За этим нужен контроль. Прежде всего, должны быть приюты для бездомных собак. Главная задача — снизить их численность. Они живут за счет помоек, подачек. У этих животных нет никакой положительной роли, поэтому их надо убрать с улиц. Многие говорят о приютах. А кто будет обеспечивать их жизнедеятельность? Если уж говорить о гуманности, то в первую очередь — по отношению к человеку. Только за последнее время зарегистрировано два случая смерти людей от бешеных животных.

Светлана Белчева — врач-ветеринар. Некоторое время она жила в Германии, знакомилась, как организованы приюты для бездомных животных.

— Одной кошке в приюте было около двадцати лет, она уже не видит, не слышит, не ходит, но ее содержат отдельно, кормят, — рассказала Светлана Ивановна. — «Почему вы ее не усыпите?», спросила, мне ответили, что в приюте никого не убивают. На клетке каждого обитателя табличка с кличкой, где указан его возраст, результаты всех анализов. После лечения животных переводят в уютную комнату с мягкой мебелью и игрушками. Но Германия — это другая страна, с иной культурой и традициями.

У нас же проблема бездомных животных остается, к сожалению, по-прежнему актуальной. И единой политики решения этой проблемы в Нижнем Новгороде, как выяснилось на этой конференции, так и нет.

Светлана ПШЕНИЦЫНА