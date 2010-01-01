Дела житейские | № 1 | Январь | 2010

Постоянный адрес статьи: http://www.sormovich.nnov.ru/archive/3449/

Вредит ли нам НМЖК?

В последнее время в администрацию города и лично мэру Вадиму Булавинову поступают просьбы от нижегородцев разобраться в ситуации, сложившейся в связи с негативным, по их мнению, влиянием Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) на чистоту окружающего воздуха. «…Выбросы вредных веществ в атмосферу явно усилились, неприятный запах ощущается особенно ближе к вечеру», — пишет Валерий Федоров, житель одного из близлежащих микрорайонов.

В ответ на многочисленные обращения горожан в середине декабря специалисты муниципального учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» выехали в район НМЖК для отбора проб атмосферного воздуха.

Как рассказали представители комитета, подобная процедура в районе НМЖК проводится регулярно — раз в две-три недели. Но, к сожалению, их организация может определить лишь концентрацию узкого перечня загрязняющих химических соединений. Всего их около тридцати. Это, в частности, оксид углерода, диоксид азота, бензол, толуол и другие. К тому же, наличие этих веществ вообще характерно для городской атмосферы. По словам экологов, на полученные ими результаты могут повлиять выбросы не только НМЖК, но и многих других производств, расположенных неподалеку, а также такой крупной магистрали, как Московское шоссе.

— Более достоверные показатели могла бы дать комплексная проверка комбината и его производственного процесса специалистами узкой направленности. У нас же, как у муниципального учреждения, даже нет полномочий проверять само предприятие. Такую возможность имеют соответствующие федеральные организации, — поясняет ситуацию Дмитрий Леонидович Губанов, начальник отдела мониторинга состояния окружающей природной среды.

Также, по его словам, причинами неприятного запаха выбросов с комбината могут быть особенности технологии именно этого вида производства и использование конкретного сырья. Решением проблемы могла бы стать установка на производстве хороших фильтров. К сожалению, никакие попытки в этом направлении масложировым комбинатом пока не предпринимаются.

На этот раз результаты отбора проб показали, что предельно допустимая концентрация ни одного из веществ превышена не была. В любом случае, все протоколы Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода передает в федеральные организации — Рос-потребнадзор и Росприроднадзор, которые, в свою очередь, имеют право предпринять дальнейшие шаги в соответствии с действующим законодательством. То есть провести свою проверку, а в случае необходимости, наказать нарушителей.

Светлана МИХАЙЛОВА