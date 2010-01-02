Заводская проходная | № 1 | Январь | 2010

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История в лицах

Проведение цикла мероприятий «История в лицах» уже стало традиционным для музея истории завода «Красное Сормово». Они посвящены известным, заслуженным сормовичам-юбилярам — людям, которые в разные периоды 160-летней истории завода внесли заметный вклад в развитие производства. Музейные работники, журналисты, краеведы, ветераны предприятия рассказывают об их трудовой биографии и заслугах перед заводом. Как правило, в этот день в музей приглашаются близкие друзья и родственники юбиляров. «История в лицах» проводится для молодежи, учащихся Сормовского механического техникума.

2009 год стал юбилейным для Дмитрия Егоровича Бенардаки (210 лет), Василия Ивановича Калашникова (160 лет), Иосифа Елисеевича Аппака (135 лет), Николая Дмитриевича Данилова (120 лет), Ивана Васильевича Мочалова (105 лет), Ивана Григорьевича Сидоренко (105 лет), Ивана Захаровича Сидорова (100 лет), Александра Григорьевича Кузина (95 лет), Алексея Степановича Маякина (90 лет), Вячеслава Васильевича Пайщикова (75 лет).

Д. Е. БЕНАРДАКИ

Бенардаки родился в Таганроге, он сын греческого капитана, принявшего российское подданство. Проявив недюжинные способности в области коммерции, он нажил громадное состояние на винных откупах, его называли первым миллионером в Петербурге. Нажитые деньги вкладывал в недвижимость и промышленные предприятия. Был умен, образован, пользовался большим авторитетом как в Греции, так и в России. Об этом свидетельствуют многочисленные награды обоих государств.

По инициативе Д. Е. Бенардаки в 1849 году была основана компания Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства, которая стала основательницей Сормовского завода. С 1854 года компания стала именоваться Камско-Волжским акционерным пароходным обществом, значительную часть акций общества скупил Бенардаки, а в 1860 году он стал единоличным хозяином Сормовского завода.

При Бенардаки возводились первые заводские цеха, приобреталось современное по тем временам импортное оборудование, строились деревянные и металлические суда. Он умел привлекать к себе на службу талантливых людей, таких, как умелый организатор производства А. Узатис, смелый инженер-металлург А. Износков. При Бенардаки на заводе построена первая в России мартеновская печь. Дмитрий Егорович был меценатом, разбирался в литературе и живописи. Он произвел настолько сильное впечатление на писателя Н. В. Гоголя, что тот «списал» с него образ образцового помещика Костанжогло во втором томе «Мертвых душ».

В. И. КАЛАШНИКОВ

Сын бедного угличского мещанина, окончивший три класса уездного училища, в 24 года он стал главным механиком и техническим руководителем нижегородского Курбатовского завода, проработав на нем 19 лет. Калашников боролся за введение на Волжском речном флоте экономичных паровых машин с многократным регулированием пара. С 1890 года работает заведующим машиностроительным отделом на Сормовском заводе. В 1894 году организует свою судостроительную верфь, где построил четыре отличных парохода и пожарный пароход «Князь Юрий».

Как сказал ветеран завода Ю. К. Меньщиков, Калашникова называли вторым Кулибиным и «человеком-форсункой» (за создание дешевой и экономичной форсунки, позволившей перевести флот с дровяного на нефтяное топливо). Как о механике, о нем ходили легенды: по дрожанию и звону люстр в кают-компании судна он мог определить дефект двигателя. Его суда были самыми быстрыми на Волге. Он предвосхитил идею Ростислава Алексеева, высказав мысль, что в будущем суда будут не плыть, а скользить по воде.

Калашников был награжден медалями Всероссийских промышленных выставок — «Достойному», «Полезному», а также дипломом I разряда за пароход «Князь Юрий». Нижегородцы должны быть благодарны Василию Ивановичу за проект и постройку машины для водонасосной станции на Оке, которая без единого ремонта снабжала горожан водой с 1885 по 1926 год.

И. Е. АППАК

Родился в Петербурге, но вскоре семья переехала в Нижний Новгород. Здесь Аппак окончил гимназию, в1898 году окончил Петербургский горный институт и в качестве специалиста по горному делу и металлургии поступил на Сормовский завод. Начинал с помощника начальника сталелитейного цеха, в 1914 году был назначен помощником директора завода, а в 1919 году — главным инженером.

В то время завод строил первые советские танки, ремонтировал бронепоезда и военные суда. По инициативе Аппака была построена железная дорога широкой колеи до Балахны. В период составления плана ГОЭЛРО И. Е. Аппак был членом комиссии по электрификации Нижегородской губернии.

Впоследствии работал директором ряда заводов, главным металлургом Глававтотрактордетали в Москве. По словам работника музея Е. А. Мироновой, в Сормове помнят Аппака как высококлассного специалиста и порядочного человека.

Н. Д. ДАНИЛОВ

Данилов известен как первый «красный директор». Он коренной сормович, с 14 лет работал на заводе «мальчиком», затем токарем. Окончил городскую реальную школу и Нижегородское техническое училище. Член ВКП (б) с 1918 года.

В годы Гражданской войны был членом коллегии заводоуправления, председателем завкома профсоюза металлистов. Среди рабочих пользовался большим авторитетом, о нём говорили: «честный, трудоспособный, энергичный, стойкий защитник интересов рабочего класса».

Сормовский завод Данилов возглавил в сентябре 1921 года, до этого руководство заводом осуществлялось коллегиально. Он внёс реальный вклад в преодоление разрухи, переход на выпуск мирной продукции. Г. А. Илескин, исследователь биографии Н. Д. Данилова, поделился воспоминаниями от бесед с сестрой Николая Дмитриевича: в годы гражданской войны семья Даниловых жила впроголодь — как и все. Данилов не считал возможным использовать свой директорский пост, полагая, что стыдно жить в сытости, когда все вокруг голодают.

В 1922 году Н. Д. Данилов был назначен директором Приокского горного округа.

И. В. МОЧАЛОВ

В истории завода «Красное Сормово» у руля производства стояли три коренных сормовича. Вторым из них был Иван Васильевич Мочалов.

Он окончил металлургический техникум, до 1937 года возглавлял колесопрокатный цех. Сумел организовать работу так, что его цех стал первым «цехом сплошной стахановской работы» на заводе, доведя прокатку колёс с 750 до 1759 штук в месяц. Мочалов первым из инженерно-технических работников завоевал почетное звание стахановца.

Возглавлял завод с 1937 по 1939 год. Однако в качестве директора не сумел проявить себя, завод оказался в тяжелом положении: план по товарной продукции был выполнен лишь на 60%. В ноябре 1939 года И. В. Мочалов был освобожден от должности директора завода и назначен начальником новомартеновского цеха. (Окончание в след. номере)