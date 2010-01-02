Заводская проходная | № 1 | Январь | 2010

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Вахта памяти

Сорок лет назад, в воскресенье 18 января 1970 года, на одном из стапелей цеха СКМ завода «Красное Сормово», на строящейся подводной лодке зав. №712 произошла авария. При проведении гидравлических испытаний оборудования атомной энергоустановки произошел неуправляемый пуск реактора и тепловой взрыв, разрушивший активную зону с выбросом ядерного топлива из разрушенных ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) и радиоактивной воды в виде пара.

Ответственным дежурным по цеху был заместитель начальника цеха Ю. И. Корягин. На место аварии немедленно были вызваны работники службы радиационного контроля во главе с А. И. Шведовым. Первый замер излучения в 11 часов 18 января 1970 года на расстоянии пяти метров от крышки реактора показал 25 р/ч. Проводившие испытания работники цеха 3-СМ были срочно отправлены в спецклинику Москвы. Трое из них — Н. В. Лисов, В. П. Горохов, и Н. А. Помозов — через несколько дней скончались от острой лучевой болезни. В. В. Сердюк, В. В. Сорокин и В. В. Горев более четырех месяцев были под наблюдением медиков.

В результате аварии было загрязнено и выведено из строя оборудование реакторного отсека подводной лодки, а также загрязнён корпус стоящей рядом лодки зав. №711 и практически вся производственная площадь цеха. Для расследования аварии прибыла комиссия из Москвы во главе с академиком А. П. Александровым, а также следователи по особо важным делам Генпрокуратуры.

Был создан штаб по ликвидации последствий аварии, который возглавил главный инженер Б. В. Забегалов, организована трёхсменная работа по ликвидации последствий аварии. В цехе СКМ её возглавили В. А. Кузин, Н. С. Жарков, В. А. Пчелинцев, А. И. Степанов, И. В. Иванов, в цехе 3-СМ — И. Б. Хейсман, В. Д. Замышевский, Б. К. Легостаев, С. А. Мельников. Огромную работу провели старшие мастера и мастера цеха СКМ Ю. Т. Бурлаков, С. Н. Макаров, В. А. Юсин, Б. Т. Ольнев, В. К. Токовой, А. Н. Казадеев и другие. Самоотверженно трудились все участники ликвидации аварии.

В первую очередь необходимо было очистить и подготовить к спуску стоящую на соседнем стапеле лодку зав. №711. Задание было очень жёсткое, но уже 19 февраля лодка была спущена на воду. На аварийной лодке в условиях повышенной радиации велась дезактивация отсеков и демонтаж поврежденного оборудования. Лодка пять месяцев была отделена от цеха зоной строгого режима.

Дезактивацией стапельного цеха и двух лодок занимались около 1000 работников завода. Сейчас их осталось около четырехсот, половина из них инвалиды.

Социальные льготы участников ликвидации аварии получили лишь служащие силовых ведомств: военная приёмка, военная прокуратура и военизированная пожарная охрана. Работники завода, вынесшие на своих плечах всю тяжесть ликвидации аварии, на федеральном уровне не получили ничего.

В 1999 году Госдума приняла в трёх чтениях Закон о включении сормовичей-ликвидаторов в состав «Ветеранов подразделения особого риска». Совет Федерации одобрил его, но вето президента Ельцина его отклонило с мотивировкой «отсутствие средств». После этого неоднократно предпринимались попытки реанимировать этот закон в Госдуме с привлечением депутатов-нижегородцев, но результатов добиться не удалось.

В 1996 году губернатор Б. Е. Нем-цов создал комиссию, определившую технические характеристики аварии и круг участников её ликвидации. На основании выводов комиссии губернатор И. П. Скляров Законом №365 от 31.12.1997 года признал ликвидаторов на региональном уровне, установив льготы, равнозначные льготам ветеранов труда с выдачей удостоверений.

Законом Нижегородской области №146—3 от 10.12.2004 года часть льгот была снята: бесплатный проезд на всех видах городского транспорта общего пользования и на автотранспорте пригородного сообщения; ежегодное диспансерное наблюдение по месту работы или по месту жительства.

Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто не дрогнул в тяжелую минуту для завода, района и города. Без паники, жертвуя своей жизнью и здоровьем, без посторонней помощи смогли локализовать источник заражения, очистить до допустимых норм огромный цех и стоящие в нём корабли, спустить их на воду и сдать ВМФ.

Мы обращаемся к руководству области, города, депутатам Государственной думы поддержать требование сормовичей — ликвидаторов аварии 1970 года о распространении на них статуса ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.