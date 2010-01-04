День за днем | № 1 | Январь | 2010

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Сами ёлку мы нарядим…

В Сормове есть свои предновогодние традиции. Одна из них — проведение конкурса новогодних игрушек «Елка-шоу», в котором с удовольствием принимают участие ученики с 1-го по 11-й класс школ района.

В этом году, используя свою изобретательность и имеющиеся под рукой материалы, ребята изготовили самые разные игрушки. Уж чего-чего, а воображения участникам конкурса было не занимать. Взору судей предстали и паровозик, и сказочная золотая рыбка, и гнездо с маленькими птенчиками, и Чебурашка, и сова, и избушка с Бабой-Ягой, и даже тигренок-инопланетянин.

Саша Руфанова из 3-го «А» класса 156-й школы из картона, ниток, фольги и мишуры сделала одного из героев детского мультфильма — Спанчбоба, а ее одноклассница Полина Ненастьева — яркую праздничную конфету. «Это чтобы в Новый год всем сладко было», — поясняет Полина.

Ребята из школы № 141 представили на конкурс несколько групповых и индивидуальных поделок. Среди них — рыжий тигр, символ 2010 года, веселый снеговик, часы, праздничный разноцветный шарик. Марина Старостина и Ирина Иванова из 7-го «А» захотели сделать что-то необычное, запоминающееся. Немного фиолетового шелка, пуговиц, бусинок, клея, старых газет, и вот уже готов красочный новогодний сапожок.

Оля Щелочкова из 4-го класса 90-й школы для конкурса сделала забавного желтого цыпленка.

— Одна бы я не справилась, так что мне мама помогала. Она кроила отдельные детали, а я их потом сшивала, — поделилась Оля.

Кстати, как пояснили судьи, помощь родителей при изготовлении поделок они не только не осуждают, но даже приветствуют, особенно если участник конкурса еще совсем юный.

По словам Натальи Елесиной, методиста Сормовского центра детского творчества, при оценке работ в первую очередь учитывается оригинальность идеи, эстетичность игрушки и ее практичность. Украшению не должны повредить никакие природные условия — ни уличная влажность, ни сильный мороз, ведь все поделки по традиции займут достойное место на центральной елке Сормовского парка.

— Одними из самых запоминающихся, необычных игрушек в этом году были тигрята, самолет, мульт-герой Нюша, рождественский ангел и сова. Хочу отметить, что при изготовлении своих творений ребята используют самые разные материалы. Это и ткань, и бумага, и нитки, и упаковочная бумага, и губки для мытья посуды, и даже CD-диски, — рассказала Наталья Николаевна.

Из двухсот игрушек, представленных на конкурс-2009, судьи выбрали 30 лучших. Среди победителей — Татьяна Семенчева из 1-го «А» школы №9, Николай Митин, ученик 1-го «В» класса 27-й школы, Денис Вальков из 4-го «А» класса школы №31, Александр Елшанкин, ученик 2 «А» класса 76-й школы и многие другие талантливые ребята. В качестве награды за изобретательность и старание им вручили сладкие призы.

Светлана МИХАЙЛОВА