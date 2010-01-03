Юные сормовичи историю края знают лучше всех
Как прыгали от радости сормовские ребята — пятиклассники из школы № 9, когда объявили, что на городском конкурсе «Наш Нижний Новгород» они стали победителями!
Это была заслуженная и трудная победа: всю осень ребята, как и их ровесники, знатоки краеведения из других районов, еженедельно занимались историей города — встречались с краеведами, археологами, историками, были на экскурсиях в кремле и музеях.
Такой конкурс позволил впервые провести большую работу по краеведению с учащимися 5-х — 6-х классов (в настоящее время предмет ведется лишь как дополнительный, начиная с 7-го класса, без единых специальных учебников и учебных пособий).
И вот теперь ребята смогли продемонстрировать свои знания перед очень представительным жюри, в которое вошли директор департамента образования и социально-правовой защиты детства И. Б. Тарасова, финансовый директор Группы компаний «Кварц» Т. А. Кузьмина, главный архитектор научно-производственного предприятия «Этнос» И. С. Агафонова, «бабушка нижегородского краеведения» (как она шутливо себя называет) А. В. Кессель, руководитель проекта конкурса юных краеведов «Наш Нижний Новгород» О. И. Наумова и другие.
Члены жюри были приятно поражены знаниями детей, их умением ориентироваться в истории родного города, и, конечно, обаянием и артистизм с которым они демонстрировали эти знания.
В ходе занятий дети получили в подарок книги издательства «Кварц», а на итоговом занятии каждый из ребят унес с собой не только книгу, но и новогодний сладкий подарок от депутата Городской думы Д. В. Кузина.
Основой конкурса стало изучение книги «Наш Нижний Новгород», выпущенной издательством «Кварц». Серия таких замечательных мероприятий прошла, в свою очередь, в рамках конкурса «Будущее Нижнего», организованного администрацией города Нижнего Новгорода.
Александр КАРАСЕВ
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