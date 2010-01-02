День за днем | № 1 | Январь | 2010

Постоянный адрес статьи: http://www.sormovich.nnov.ru/archive/3444/

Год со сказки начался

8 января во Дворце культуры ОАО «Завод «Красное Сормово» прошла традиционная, в четвертый раз, рождественская елка главы Сормовского района, организованная при поддержке Нижегородской Епархии.

На праздник были приглашены 600 детей из социально незащищенных семей. Заместитель главы администрации Сормовского района Сергей Стекалов и Благочинный третьего округа протоиерей Александр Долбунов поздравили детей с праздником Рождества Христова.

Ребята посмотрели театрализованный пролог с рассказом о рождении Иисуса Христа. Эту рождественскую историю подготовили учащиеся школ Сормовского района, Сормовской православной гимназии и музыкальной школы № 11, а затем юные артисты исполнили православные песнопения. Наконец, маленьким сормовичам артисты показали новогоднюю сказку, где были и Дед Мороз, и Снегурочка, Соловей-разбойник и Змей-Горыныч.

А после праздничного мероприятия все ребята получили сладкие подарки, приготовленные администрацией Сормовского района.