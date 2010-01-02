Год со сказки начался
8 января во Дворце культуры ОАО «Завод «Красное Сормово» прошла традиционная, в четвертый раз, рождественская елка главы Сормовского района, организованная при поддержке Нижегородской Епархии.
На праздник были приглашены 600 детей из социально незащищенных семей. Заместитель главы администрации Сормовского района Сергей Стекалов и Благочинный третьего округа протоиерей Александр Долбунов поздравили детей с праздником Рождества Христова.
Ребята посмотрели театрализованный пролог с рассказом о рождении Иисуса Христа. Эту рождественскую историю подготовили учащиеся школ Сормовского района, Сормовской православной гимназии и музыкальной школы № 11, а затем юные артисты исполнили православные песнопения. Наконец, маленьким сормовичам артисты показали новогоднюю сказку, где были и Дед Мороз, и Снегурочка, Соловей-разбойник и Змей-Горыныч.
А после праздничного мероприятия все ребята получили сладкие подарки, приготовленные администрацией Сормовского района.
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Вредит ли нам НМЖК?
В последнее время в администрацию города и лично мэру Вадиму Булавинову поступают просьбы от нижегородцев разобраться в ситуации, сложившейся в связи с негативным, по их мнению, влиянием Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) на чистоту окружающего воздуха. «…Выбросы вредных веществ в атмосферу явно усилились, неприятный запах ощущается особенно ближе к вечеру», — пишет Валерий Федоров, житель одного из близлежащих микрорайонов.
Год со сказки начался
8 января во Дворце культуры ОАО «Завод «Красное Сормово» прошла традиционная, в четвертый раз, рождественская елка главы Сормовского района, организованная при поддержке Нижегородской Епархии.
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