Версия для печатиВерсия для печати День за днем | № 1 | Январь | 2010

Постоянный адрес статьи: http://www.sormovich.nnov.ru/archive/3444/

Дворец культуры

Год со сказки начался

8 января во Дворце культуры ОАО «Завод «Красное Сормово» прошла традиционная, в четвертый раз, рождественская елка главы Сормовского района, организованная при поддержке Нижегородской Епархии.

На праздник были приглашены 600 детей из социально незащищенных семей. Заместитель главы администрации Сормовского района Сергей Стекалов и Благочинный третьего округа протоиерей Александр Долбунов поздравили детей с праздником Рождества Христова.

Ребята посмотрели театрализованный пролог с рассказом о рождении Иисуса Христа. Эту рождественскую историю подготовили учащиеся школ Сормовского района, Сормовской православной гимназии и музыкальной школы № 11, а затем юные артисты исполнили православные песнопения. Наконец, маленьким сормовичам артисты показали новогоднюю сказку, где были и Дед Мороз, и Снегурочка, Соловей-разбойник и Змей-Горыныч.

А после праздничного мероприятия все ребята получили сладкие подарки, приготовленные администрацией Сормовского района.

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Негативное влиение Нижегородского масложирового комбината

Вредит ли нам НМЖК?

В последнее время в администрацию города и лично мэру Вадиму Булавинову поступают просьбы от нижегородцев разобраться в ситуации, сложившейся в связи с негативным, по их мнению, влиянием Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) на чистоту окружающего воздуха. «…Выбросы вредных веществ в атмосферу явно усилились, неприятный запах ощущается особенно ближе к вечеру», — пишет Валерий Федоров, житель одного из близлежащих микрорайонов.

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Дворец культуры

Год со сказки начался

8 января во Дворце культуры ОАО «Завод «Красное Сормово» прошла традиционная, в четвертый раз, рождественская елка главы Сормовского района, организованная при поддержке Нижегородской Епархии.

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