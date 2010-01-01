День за днем | № 1 | Январь | 2010

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Снежные пожелания сормовичам

Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.

На этот раз продемонстрировать свои умения и фантазию решили 12 команд школ района. Среди возведенных цветных фигур были и зайчики, и тигры, и черепахи, и даже бутылка кока-колы. Ребята из школы № 9 вылепили композицию «Новый год в России» — праздничную елку они «обернули» в снежный флаг-триколор.

— Эту идею мы придумали все вместе. Решили, что елка — это слишком типично, поэтому дополнили ее таким патриотическим элементом, — рассказывают Маша Перцева и Юля Журкова.

Команда 77-й школы представила на суд жюри фигурку черепашки.

— Черепаха занимает важное место в восточных учениях. К тому же, наша скульптура — золотого цвета, так что любого человека, который к ней прикоснется, в будущем году ожидает успех и финансовое благополучие, — поясняет Настя Агафонова.

Разумеется, чаще всего на конкурсе лепили тигра — символ 2010 года. Но и здесь команды проявили изобретательность. Например, ребята из школы № 27 решили сделать тигра — кресло, на которое каждый желающий смог бы присесть и загадать свое самое заветное желание.

— Сложнее всего было вылепить мордочку с зубами и лапы. Но трудностей мы не боимся. Главное для нас — порадовать в праздничные дни посетителей парка и защитить честь родной школы, — говорят Маша Лисенкова, Настя Чупрова, Юля Переходцева и Аня Бобкова.

Ученики школы № 26 тоже решили по-новому взглянуть на привычного новогоднего персонажа и вылепили инопланетного зайчика, прилетевшего на Землю, чтобы всех поздравить с праздником.

— Зайчик у нас очень веселый и работящий. Землянам он принес в подарок кирпичик, пожелав таким образом, чтобы у нас продолжали строиться новые красивые дома, — поясняет Кристина Деканова.

За ходом конкурса с интересом наблюдали посетители парка. Кто-то просто смотрел на красочные фигурки, а кто-то помогал участникам советами.

— Очень красивые скульптуры у ребят получаются. Они наверняка порадуют и детвору, и нас, взрослых, — говорит Людмила Сироткина, жительница Сормова.

Учтя оригинальность идей, эстетику выполнения и красочность скульптур, судьи определили победителей. Первое место присудили школе № 27, второе поделили 79-я и 31-я школа, а третье заслужили команды из школ № 85 и 77.

Светлана МИХАЙЛОВА