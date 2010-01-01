Гость номера | № 51 | Декабрь | 2009

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Плавильщик Фокеев и его «Мечта»

В свои 80 лет бывший плавильщик цветного литья с «Красного Сормова» Александр Федорович Фокеев удивляет прямой осанкой, почти военной выправкой и особым мужским обаянием. Видимо, не случайно сорок с лишним лет назад его облик и характер вдохновили художника Виктора Малиновского, который написал портрет Фокеева — в рабочей спецовке, с ковшом для разливки металла возле газовой печи с романтическим названием «Мечта».

Нам было на двоих 15 лет

Родился Александр в Арзамасском районе, в селе Слизнево. В семье кузнеца Федора Фокеева было пятеро детей. В 1941-м году отец ушел на фронт, в 1943-м году получили похоронку — погиб в боях под Волховом.

— Война унесла 150 наших односельчан, — вспоминает Александр Федорович. — Я до войны успел закончить 5 классов. В колхозе работать было некому, и с 1942 года начался мой трудовой стаж. Дали мне Голубку, жеребенка-двухлетку, и было нам на двоих 15 лет. Поначалу мы с ней боронили поля. Зимой развозили в санях корма на фермы. А летом своя работа: пахать, боронить, потом жать, убирать, снопы молотить. В посевную по полям ходили деды с лукошками, разбрасывали семена вручную. А осенью с красными флагами «Все для Родины — все для Победы!» возили зерно на элеватор.

В 1946 году приехал из областного центра военный «с большими звездами» на погонах, предлагал работу на предприятиях города Горького. Так Александр попал в школу ФЗО № 15 при заводе «Красное Сормово». Семь месяцев учился на печника — класть мартеновские печи.

— В сорок седьмом году рассовали нас по цехам, — продолжает Александр Федорович. — Я попал в меднолитейный. Так до 1979 года там и проработал.

Мы отливали даже ордена Ленина

Новоиспеченный печник Фокеев выкладывал плавильные печи, готовил ковши для разливки жидкого металла, был на подхвате у разливщика. А вскоре и сам стал разливщиком-плавильщиком. С 1956 года и до пенсии возглавлял бригаду.

— Возле печи зимой не замерзнешь, — улыбается в седую щеточку усов Александр Федорович. — А летом — пот с тебя рекой течет. После смены снимешь мокрую спец-одежду — брезентовую или из шинельного сукна — так она на другой день даже высохнуть не успевала. Спасали газировка, несладкий охлажденный чай, душ после работы. С завода выходил — никогда возле «чапка» не стоял, а кто стоял — тех давно в живых нет…

Бригада плавильщиков Александра Фокеева работала на индукционных печах (1200 градусов), на электродуговых — эти самые горячие, до 3000 градусов, а в основном на газовой печи «Мечта» (1500 градусов). Дело имели с самыми разными сплавами — бронза с алюминием, оловянистые бронзы различных марок, латуни, кремниевая латунь, чистая медь. Отливали болванки для проката: в смену — одну двухтонную шестигранку, плюс несколько болванок по 500 килограммов, плюс опоки, то есть фасонное литье.

— Каждую тонну надо бы умножить на пять, — говорит старый плавильщик и поясняет, — ведь сначала листовую медь, а каждый лист весит около 100 килограммов, надо нарезать, на весы положить, загрузить в печь, сплавить, перемешать, разлить по формам…

У каждого сплава — свой «рецепт», свой процент составляющих, ни больше, ни меньше. Процентное содержание проверялось в химической лаборатории, а в механической охлажденный сплав подвергался испытаниям на изгиб и излом.

Памятно для Александра Федоровича, как отливала его бригада винтовые лопасти для крейсера «Киев», винты для судов на подводных крыльях.

— Мы отливали даже ордена Ленина, — говорит он. — Не настоящие, конечно, а для оформления въездов в город, метровые в диаметре. Решетка для Вечного огня в нижегородском кремле — тоже наша работа. Бригада у нас была дружная. Люди подобрались добросовестные, работящие. Всегда были передовыми в цеху, получили звание Бригады коммунистического труда.

Интуиция — дочь опыта

В 1961 году Фокеев вступил в ряды КПСС, был избран членом Сормовского райкома партии. С 1962 года — член Всесоюзного общества рационализаторов и изобретателей. Одно из основных его изобретений — применение шамотного сифона для отливки крупногабаритных облицовок № 132. Облицовка — это труба из сплава олова и цинка для гребных валов подводных лодок. Её вес — около тонны, длина — полтора метра, толщина стенок — 80 миллиметров. Фокеев придумал, как избежать расслоения металла в отливке. В 1970-м году он предложил изменить конструкцию печи «Мечта», в 1971-м — изменить технологию плавки сплавов из латуни, алюминия, меди, железа и цинка, в 1975-м — сделал предложение о применении приемной чаши для заливки полуторатонных слитков.

Что ему, человеку без специального образования, позволило сделать эти изобретения?

— Интуиция, — улыбается Александр Федорович. — А она приходит с многолетней практикой и опытом.

Поделиться своим опытом и познакомиться с чужим А. Фокееву довелось на предприятиях Чехословакии, куда он ездил в 1961 году в составе заводской делегации.

В 1965 году парторг А. И. Мартынова привела в цех художника Малиновского.

— Виктор Петрович подошел ко мне и сказал, что хотел бы написать мой портрет. Я согласился, — вспоминает Александр Федорович. — Месяца два я приходил в цех за два часа до смены — позировал для портрета. Несколько раз приезжал в мастерскую художника на площади Лядова. Малиновский рисовал и других заводчан — Героев Соцтруда Анищенкова, Пайщикова. Он принимал участие в оформлении Московского вокзала. До сего дня мы поддерживаем отношения.

«Портрет плавильщика с «Красного Сормова» Александра Фокеева» украшал фойе Сормовского дворца культуры. Последний раз Александр Федорович видел его в начале 80-х годов. После реконструкции Дворца картина бесследно исчезла, оставшись только на черно-белой фотографии…

Нагрузки, которые не в тягость

Главная общественная нагрузка А. Фокеева — более 16 лет он был председателем цехкома ДОСААФ.

— Это мне было не в тягость, — говорит Александр Федорович. — По нормам охват работающих в цехе должен быть 80 процентов, у нас всегда было почти 90. И наглядная агитация всегда на высоте. Я организовывал соревнования по стрельбе из воздушных винтовки и пистолета, цех активно участвовал в заводских лыжных эстафетах.

Фокеев и сам отлично стрелял и водил мотоцикл. Ему было присвоено звание судьи I категории по прикладным видам спорта: мотогонки на льду, мотогонки на пересеченной местности. А когда ему довелось быть военруком в заводском пионерском лагере «Волга», он организовал соревнования по летнему биатлону: метание гранаты, бег, стрельба.

Не было бы счастья…

Нельзя не сказать о том, как сложилась личная жизнь Александра Фокеева. В 1953 году свалила парня «желтуха», попал он в больницу №12 — в «Рощу», как называют её в Сормове. Вот уж действительно, не было бы счастья… Там он познакомился с молодым фельдшером, которую тоже звали Александра. В 1956 году поженились. Сначала жили с родителями жены на улице Шимборского, которая в те времена была «частным сектором», сделали к дому пристрой. Теперь на этом месте высятся девятиэтажки Юбилейного бульвара. А молодая семья получила квартиру на улице Н. Рыбакова.

Александра Григорьевна впо-следствии 25 лет заведовала медпунктом в Сормовском машиностроительном техникуме. Сын Фокеевых Валерий окончил политехнический институт, работал на «Красном Сормове» в отделе главного строителя.

— Валерий принимал участие в строительстве подводных лодок «Варшавянка», — с гордостью говорить о сыне отец. — Вся «начинка» электрооборудования была на нем. Его фамилия несколько раз упомянута в книге «Красное Сормово»: завод и люди». Сейчас он работает на одном из предприятий города, обслуживает 600 компьютеров. А внук Антон учится на факультете журналистики.

Александр Федорович, уйдя на пенсию, не мог расстаться с заводом. Сначала работал слесарем по ремонту электрокар в электроремонтном цехе, потом машинистом водонасосной установки в водонефтеснабжающем. Последний раз вышел из заводской проходной 1 апреля 1996 года, проработав на «Красном Сормове» ровно 50 лет.

Маргарита ФИНЮКОВА