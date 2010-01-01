Версия для печатиВерсия для печати Криминал | № 51 | Декабрь | 2009

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Права человека

«Сижу за решёткой в темнице сырой…»

Во второй половине 2009 года представители Нижегородского общества прав человека и других правозащитных организаций провели в области проверку отделений милиции и мест содержания под стражей.

В последний раз подобная комплексная проверка проводилась около десяти лет назад. По словам Сергея Шимоволоса, заместителя председателя Нижегородского общества прав человека, за прошедшие годы ситуация в изоляторах временного содержания (ИВС) несколько улучшилась, в частности — в плане обеспечения задержанных питанием. Однако нерешенных проблем еще очень много. Ни один из ИВС Нижегородской области, а их 51, не отвечает требованиям по условиям содержания. По меньшей мере, 60% из них находятся в крайне запущенном состоянии — в камерах нет санузлов, не обеспечены спальные места, стены отделаны «шубой», прогулочный дворик либо отсутствует, либо мало пригоден для прогулок, в камерах нет питьевой воды, окна не пропускают дневной свет, помещение плохо проветривается, не хватает постельных принадлежностей. Не радует ситуация и с ограничением возможности свиданий следственно арестованных с родственниками, которые на практике разрешаются в исключительных случаях. Медицинский же осмотр задержанных и фиксирование их телесных повреждений осуществляются не эффективно.

Конечно, в Нижегородской области реализуется федеральная программа по реконструкции ИВС, но с 2009 года возникли проблемы с ее финансированием. Тем не менее, в 2009 году удалось завершить реконструкцию и открыть для эксплуатации изоляторы временного содержания Канавинского и Арзамасского районов.

Члены Нижегородского общества прав человека также отметили плохие условия содержания в камерах предварительного задержания (КПЗ) в отделениях милиции. Как правило, задержанные находятся в них не более трех часов, но есть практика суточного нахождения под стражей. Большую тревогу у правозащитников вызывает состояние Нижегородского СИЗО-1. О грубых нарушениях в нем свидетельствует, в том числе, и решение Европейского суда по правам человека, признавшего факт жестокого обращения при вынесении решения по жалобе Н. Бабушкина против РФ 18 октября 2007 года.

По мнению С. Шимоволоса, ситуация с местами содержания административно-задержанных в Нижегородской области еще хуже, чем в случаях со следственно арестованными. Есть тому и юридические подтверждения. 23 марта 2009 года Арзамасский районный суд по жалобе Д. Б. Исусова признал условия его содержания унижающими человеческое достоинство, а бездействие администрации УВД г. Арзамаса — неправомерным.

— Кроме прочих негативных моментов, опасение вызывает переполненность камер, в частности, в «спецприемниках». По нормам метража, составляющей 3—4 квадратных метра на человека, в одной камере могут находиться 1—2 задержанных. На практике же это могут быть и четверо, и пятеро человек, а то и больше. Основная проблема заключается в том, что требования по размещению в камерах, определяемые Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» на спецприемники официально не распространяются, — пояснил Сергей Шимоволос.

Геннадий Козырев, член комиссии по правам человека при губернаторе Нижегородской области, отметил существующую практику зачастую необоснованного содержания под стражей правонарушителей:

— Судьи с легкостью дают санкцию на ограничение свободы людей, совершивших, например, экономическое преступление. В результате задержанным приходится проводить немало времени в камере, дожидаясь результатов экспертиз по нескольку месяцев, хотя в этом, по сути, нет никакой необходимости.

Наталья Хомутова, председатель Нижегородской лиги защиты прав заключенных, рассказала о нарушениях, совершаемых при составлении протокола задержания, с которыми ей неоднократно пришлось столкнуться в своей многолетней правозащитной деятельности:

— Прежде всего, речь идет о неточности оформления протоколов, особенно в плане времени и места задержания. Порой нарушается порядок учета времени содержания задержанных. Случаев же наказания сотрудников милиции за подобные проступки в Нижегородской области не зафиксировано. Кроме того, согласно статье 27. 1 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении должен составляться на месте его совершения. Задержание же допускается только в исключительных случаях при обоснованной необходимости. На практике же оформление документа осуществляется только при доставлении задержанных в РУВД.

В заключение правозащитники подчеркнули, что готовы поддерживать иски в суд людей, столкнувшихся с нарушениями их законных прав сотрудниками правоохранительных органов.

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