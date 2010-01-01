Криминал | № 51 | Декабрь | 2009

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«В Новый год преступники тоже отдыхают…»

В связи с экономическим кризисом, «бушующем» в стране, особенно актуальной становится проблема раскрываемости преступлений сотрудниками правоохранительных органов. На наши вопросы ответил полковник юстиции Владимир Исаенко, начальник отдела по расследованию преступлений на территории

Сормовского района следственного управления при УВД по городу Нижнему Новгороду.

— Владимир Константинович, с какими правонарушениями сотрудникам вашего отдела приходится иметь дело чаще всего?

— В последнее время стало совершаться много краж, грабежей сотовых телефонов и квартирных краж — 651 и 248 случаев за 11 месяцев текущего года соответственно. Хочу отметить, что эти виды преступлений в большей степени, чем другие, должны раскрываться «по горячим следам», как правило, в первые трое суток. В противном случае найти правонарушителей или вернуть обратно похищенное ими имущество бывает очень сложно. Именно поэтому пострадавшим необходимо обращаться в милицию как можно быстрее, к чему мы их и призываем.

— Что, на ваш взгляд, необходимо для улучшения раскрываемости преступлений?

— Для этого, прежде всего, необходима слаженная работа нескольких подразделений правоохранительной системы — уголовного розыска, милиции общественной безопасности и, конечно, следователей. Кроме того, сейчас на улицах, к сожалению, стало недостаточно патрулей, постов ГИБДД, а ведь они всегда были нашими помощниками в раскрытии преступлений.

Многое зависит и от квалифицированности кадров, накопленного сотрудниками опыта. Например, в нашем отделе сейчас работают семеро новичков. Конечно, все они хорошо «подкованы» теоретически, а вот практических навыков им пока не хватает. Нужно некоторое время, прежде чем они вырастут в профессиональном плане и будут демонстрировать высокие показатели раскрываемости.

— Что представляет собой отдел по расследованию преступ-лений на территории Сормовского района сегодня?

— В состав отдела входят два отделения — по расследованию экономических преступлений, возглавляемое подполковником юстиции Владиславом Генриховичем Штуро, и отделение по расследованию общеуголовных преступлений, руководит которым подполковник юстиции Александр Юрьевич Саичев. Всего в штате работают 37 человек.

— Меняются ли с течением времени методы работы следователей, появляются ли новые?

— Сейчас на вооружении у сотрудников отдела гораздо больше методов для раскрытия преступлений, нежели 10—20 лет назад. В частности, правонарушитель может быть найден по базе отпечатков пальцев, следов машинных шин, обуви, ДНК, по субъективному портрету или так называемому «фото-роботу», составленному пострадавшим или свидетелями. При расследовании краж сотовых телефонов мы взаимодействуем с операторами сотовой связи. Главное — желание следователей всеми этими методами воспользоваться.

— Увеличивается ли количество преступлений в новогодние праздники?

— Такого не случается. В этот период регистрируются только мелкие административные правонарушения. Что-то «посерьезнее» начинает происходить уже после 2—3 января. Видимо, в Новый год преступники тоже отдыхают.