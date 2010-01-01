Версия для печатиВерсия для печати Заводская проходная | № 51 | Декабрь | 2009

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Награды — лучшим

А. М. Соколов вручил Е. Ф. Потаповой Почетную грамоту Нижегородского «Облсовпрофа», которой награждена первичная профсоюзная организация ОАО «Завод «Красное Сормово» профсоюза работников судостроения за активную плодотворную работу и большой вклад в развитие профсоюзного движения Нижегородской области.

Председатель Российского профсоюза работников судостроения В. Е. Макавчик вручил электросварщику цеха СК-2 ОАО «Завод «Красное Сормово» С. И. Белякову диплом ФНПР «Лучший уполномоченный по охране труда» по итогам смотра-конкурса.

По итогам смотра-конкурса на лучшую профсоюзную организацию структурного подразделения ОАО «Завод «Красное Сормово» за 2009 год почетными дипломами награждены профорганизации Судоверфи (М. Н. Ко-лач), трубомедницкого участка (М. И. Фильчугова), КСЦ (З. П. Блохина), участка ГМО ПС (В. Д. Бадюдина), участка ПМУ ПС (Е. А. Булыгина), типографии (Т. С. Гурьянова), управления качества (Н. В. Юдина), ОАСПУ (Е. Н. Кирпичникова), дирекции по закупкам (Г. А. Бобкова).

За многолетний добросовестный труд, активную профсоюзную деятельность и в связи с окончанием срока полномочий объявлена благодарность председателю профорганизации ИЦ Т. Ф. Клещевой, председателю профорганизации дирекции по закупкам Г. А. Бобковой, члену контрольно-ревизионной комиссии А. В. Чайкиной.

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