Награды — лучшим
А. М. Соколов вручил Е. Ф. Потаповой Почетную грамоту Нижегородского «Облсовпрофа», которой награждена первичная профсоюзная организация ОАО «Завод «Красное Сормово» профсоюза работников судостроения за активную плодотворную работу и большой вклад в развитие профсоюзного движения Нижегородской области.
Председатель Российского профсоюза работников судостроения В. Е. Макавчик вручил электросварщику цеха СК-2 ОАО «Завод «Красное Сормово» С. И. Белякову диплом ФНПР «Лучший уполномоченный по охране труда» по итогам смотра-конкурса.
По итогам смотра-конкурса на лучшую профсоюзную организацию структурного подразделения ОАО «Завод «Красное Сормово» за 2009 год почетными дипломами награждены профорганизации Судоверфи (М. Н. Ко-лач), трубомедницкого участка (М. И. Фильчугова), КСЦ (З. П. Блохина), участка ГМО ПС (В. Д. Бадюдина), участка ПМУ ПС (Е. А. Булыгина), типографии (Т. С. Гурьянова), управления качества (Н. В. Юдина), ОАСПУ (Е. Н. Кирпичникова), дирекции по закупкам (Г. А. Бобкова).
За многолетний добросовестный труд, активную профсоюзную деятельность и в связи с окончанием срока полномочий объявлена благодарность председателю профорганизации ИЦ Т. Ф. Клещевой, председателю профорганизации дирекции по закупкам Г. А. Бобковой, члену контрольно-ревизионной комиссии А. В. Чайкиной.
Снежные пожелания сормовичам
Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.
Немецкий парень учит юных сормовичей
В специальном (коррекционном) детском доме № 1 Сормова занимается информатикой с ребятишками немец Штефан Дик.
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