День за днем | № 51 | Декабрь | 2009

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Не по щучьему веленью

15 декабря в одном из дошкольных учреждений Сормовского района — МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 456 «По щучьему веленью» — состоялось долгожданное и радостное событие. В торжественной обстановке мэр города Нижнего Новгорода Вадим Булавинов открыл дополнительную группу, которая приняла 20 ребятишек-дошколят.

Новая группа стала одной из 12-и, открытых в Сормове до конца 2009 года. Для их открытия потребовалось провести ремонт в помещениях 11 действующих детских садов. Средства на ремонт и оборудование групп появились отнюдь не «по щучьему веленью». Сказка стала былью благодаря средствам городского бюджета, а также депутатов Законодательного cобрания Нижегородской области и Городской думы, большинство из которых входят в состав фракций партии «Единая Россия». Все депутаты избраны в представительные органы власти от Сормовского района.

В ходе работ в дошкольных учреждениях были заменены трубы холодного и горячего водоснабжения, канализации, установлена новая сантехника, заменены дверные и оконные блоки, выложены линолеум, покрашены стены и потолки, закуплена новая мебель, мягкий инвентарь, оборудование.

Как сказала директор МДОУ Е. Г. Овсянникова, их детский сад посещали 200 ребятишек, а теперь такая возможность появится еще у 20-и дошкольников в возрасте 4—5 лет, многие из них ждали очереди два-три года.

— Мы благодарны, что впервые за последние 15 лет появилась возможность открыть новую группу, — сказала она. — Финансирование шло и из городского бюджета и от депутатского корпуса, особенно ощутимую помощь оказал депутат Р. М. Зайцев. Была оказана и спонсорская поддержка. Благодаря этому стало возможным сделать прекрасный ремонт, группа получилась красивая, нарядная, детям здесь будет уютно и комфортно.

Вадим Булавинов отметил, что в 90-е годы дошкольные учреждения закрывались, продавались, перепрофилировались, и это было ошибкой. Демографическая ситуация и в стране, и в городе изменилась к лучшему, пришла пора исправления ошибок. Для этого только в Сормове до конца текущего года будут созданы 500 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. На каждую группу из городского бюджета было выделено 100 тысяч рублей. Неоценимую помощь оказали депутаты всех уровней, особые слова признательности мэр города адресовал Д. В. Кузину, О. В. Сорокину, М. В. Барковскому, В. М. Лазареву.

Было и традиционное разрезание красной ленточки, и подарки новичкам — сборники сказок «По щучьему велению». Воспитанники детского сада порадовали гостей своими хореографическими и вокальными талантами. Вадим Евгеньевич пожелал всем счастья, успехов, здоровья, а новым воспитанникам — впитывать новые знания и хорошо подготовиться к школе.

Маргарита ФИНЮКОВА

Справка. По состоянию на декабрь 2009 года в Нижнем Новгороде очередь в дошкольные учреждения составляет 5,5 тысяч детей (в том числе в Сормове — 1000 детей). В списке российских городов по количеству детей, ожидающих очередь в детский сад, первое место занимает Пермь, где 52 тысячи малышей не могут попасть в дошкольные учреждения, второе место — у Челябинска. Третье — у Самары. В Москве в очереди находится 21 тысяча детей.