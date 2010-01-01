Семья | № 50 | Декабрь | 2009

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Растём в «Росте»

Уже более двенадцати лет в Сормове существует детское районное объединение среднего звена «Рост». Его сердце — это творческие, веселые, инициативные ребята, всегда готовые научиться чему-то новому и поделиться своим задором и неиссякаемой энергией с другими. Об активе рассказала его нынешний руководитель, методист Сормовского центра детского творчества Наталья Елесина.

— Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, об истории создания «Роста».

— Он начал работать в марте 1997 года на базе Сормовского центра детского творчества, тогда — Центра творчества юных. У истоков создания актива стояла заведующая методическим отделом — Нина Борисовна Ерискина. Объединение получило название «Рост», поскольку сама цель его существования — изменение мальчишек и девчонок в лучшую сторону, их постепенное взросление, развитие способностей и личностных качеств.

— Любой ли школьник может стать активистом «Роста?»

— Состав объединения постоянно меняется. Одни ребята вырастают и покидают его, другие — только-только приходят. Мы принимаем в свои ряды любого ученика среднего звена, который хочет проявить себя. Нередко новички загораются желанием примкнуть к нам после традиционного лидер-сбора «Осинка», где у них есть возможность посетить мастер-классы с участием более опытных ребят, узнать многое о том, что такое «Рост», чем он живет, познакомиться с новыми людьми. Но одного желания для того, чтобы стать настоящим активистом, мало. Нужно быть готовым поработать, и в первую очередь, над самим собой — для этого мы организуем в объединении развивающие игры и тренинги. Существует в «Росте» и традиция проводить зимой посвящение новичков. В игровой форме ребята выполняют индивидуальные задания, демонстрируя свои способности, знания, после чего уже становятся полноправными «ростовцами».

— Чем ребята занимаются в объединении?

— У нас есть четыре основных направления работы, так называемых, «центра». В первых двух — информационном и оформительском — «ростовцы» учатся подбирать интересную информацию, сведения, а также узнают, как выразить это содержание в оригинальной форме стенгазет, буклетов, плакатов, как красиво, с фантазией, оформить классные или отрядные уголки, подготовить помещение к тому или иному празднику. В центре «Малышок» мы занимаемся шефской деятельностью — организуем различные мероприятия для детишек из начальной школы. Цель досугового центра — участие наших активистов в подготовке и проведении районных и школьных фестивалей, конкурсов, конференций и всевозможных праздников. Нередко «ростовцы» бывают заняты в различных акциях. В том числе, и в благотворительных. Например, в акциях «Маленький принц», «Росток в сердце», связанных со сбором вещей и проведением концертов для ребятишек из детских домов. Однажды мы по собственной инициативе решили сделать снежную площадку для маленьких воспитанников центра реабилитации детей «Дом». В мае 2008 года «Рост» вместе с сормовским молодежным активом «Смак» и отрядом вожатых «Ветер перемен» участвовал в акции «Георгиевская ленточка».

— Что дает юным активистам участие в «Росте»?

— Прежде всего, это возможность общаться со сверстниками, завести новых друзей, проявить себя, свои способности, научиться чему-то новому. Многие становятся гораздо более уверенными в себе, в своих силах, у кого-то проявляются лидерские качества. Все эти изменения положительно сказываются и на других сферах жизни «ростовцев»: ребята становятся более раскрепощенными, на уроках не боятся выйти к доске, высказать свою точку зрения. Приобретенные коммуникативные навыки помогают им легко находить общий язык с новыми людьми. Когда же ребята взрослеют и переходят в старшие классы, многие из них становятся активистами «Смака».

— Всем ли «ростовцам» хватает свободного времени для участия в делах объединения?

— У всех по-разному. Конечно, чтобы успевать и в школе хорошо учиться, и учреждения дополнительного образования посещать, и «Рост» своим участием не обделить, им нужно уметь грамотно организовывать свое время, рассчитывать свои возможности. У кого-то это получается лучше, у кого-то — хуже. Главное, чтобы было желание. Мы всегда советуем ребятам расставлять приоритеты, выбирать, что именно для них важнее и предпочтительнее. Но если уж пообещал что-то сделать — прийти на занятие или репетицию, — то изо всех сил старайся слова своего не нарушать и других не подводить.

— Какие у «Роста» планы на будущее?

— В будущем мы надеемся расшириться, так сказать, пополнить свои ряды. Хочется придумать и провести много новых интересных мероприятий, освоить новые формы работы и подружиться с ребятами из подобных объединений других районов города.

Кстати: в 2002 году детское объединение «Рост» было награждено почетной грамотой от департамента образования и социально-правовой защиты детства администрации города Нижнего Новгорода «За поддержку и развитие детского движения в районе».

Записала Светлана МИХАЙЛОВА