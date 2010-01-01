Тем, кто уходит служить
Призываясь в армию, многие молодые люди думают, что потеряют зря целый год. Но только лишь малая их часть, возвращаясь домой со службы, остается при этом мнении. Такие люди не сделали никаких выводов и не увидели плюсов в армейской службе. Эта статья для тех парней, кто идет в армию с тяжелым сердцем, с ожиданиями чего-то криминального, для тех, кто провожает в армию своих близких и знакомых, считая, что там их будут ждать тупые и беспощадные «деды»…
Дедовщина в армии была и есть. И будет всегда. Но сейчас не надо рассматривать ее как что-то криминальное. За всю свою службу я не наткнулся ни на одно проявление криминала в армии, как в отношении себя, так и в отношении других. Постараюсь объяснить, что же такое дедовщина сейчас, в современной армии. На любом новом месте работы вы — новичок. Вам дают нелегкую и иногда нелепую работу, зачастую, чтобы просто проверить, на что вы способны. Со временем вы накапливаете опыт, к вам подходят, советуются, задают вопросы. То есть вы приобретаете определенный авторитет в той области, в которой работаете. Армия — то же самое.
Я не хочу сказать, что Вооруженные Силы сейчас — это детский сад. Я попал в обычную мотострелковую роту, но за время своей службы побывал в Германии на международных антитеррористических учениях с американцами в декабре 2007 года, в Белоруссии на оперативно — стратегических учениях в сентябре этого года. Было еще много важных и интересных событий. Меня, вместе с моими однополчанами, даже показывали по национальным телевизионным каналам.
Сейчас в армии можно действительно многому научиться, а, подписав контракт, стать профессионалом.
Современная российская армия имеет смешанный способ комплектования: контрактная и срочная служба. Это значит, что военнослужащие срочной службы пользуются теми же привилегиями, которые есть у контрактников. Могу привести пример. Со мной в комнате, в солдатском общежитии, жили два срочника. В бытовом отношении служба комфортная. Есть душ, горячая вода в любое время, что для срочника 10 лет назад было невозможным.
Армия расширила мой кругозор. После службы начинаешь четко понимать свои цели в жизни и как тебе их добиться. Парни, которые сейчас уходят на службу, должны понимать, что в армию они идут прежде всего для того, чтобы защищать своих близких. Я считаю, что не только в армии, а вообще, откуда бы человек ни возвращался, он везде должен брать что-то положительное, а плохое забывать. Так мы устроены. Даже на своем примере: прошел один месяц, как я вернулся домой, и все хорошее, что было на службе, я вспоминаю с ностальгией, а негативные моменты просто забываю.
Мамы, не бойтесь, отправляя своего сына в армию. Парни, не бойтесь, уходя служить. Просто достаточно понять, что все трудности и испытания, с которыми придется столкнуться, сыграют огромную положительную роль в жизни. Да и девушки совсем по-другому смотрят на парня, который отслужил в армии. А как приятно в компании друзей смотреть на их удивленные лица, рассказывая, как в обычный февральский вечер я выпустил пять гранат из ручного гранатомета или стрелял на ходу из танкового пулемета…
Андрей РОМАНОВ
Вахта памяти
Сорок лет назад, в воскресенье 18 января 1970 года, на одном из стапелей цеха СКМ завода «Красное Сормово», на строящейся подводной лодке зав. №712 произошла авария. При проведении гидравлических испытаний оборудования атомной энергоустановки произошел неуправляемый пуск реактора и тепловой взрыв, разрушивший активную зону с выбросом ядерного топлива из разрушенных ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) и радиоактивной воды в виде пара.
Наш маленький юбилей
Дорогие читатели! Вы держите в руках юбилейный — 70-й выпуск семейной газеты «Ладушко». Её первый номер вышел в середине января 2003 года — ровно семь лет назад.
История в лицах
Проведение цикла мероприятий «История в лицах» уже стало традиционным для музея истории завода «Красное Сормово». Они посвящены известным, заслуженным сормовичам-юбилярам — людям, которые в разные периоды 160-летней истории завода внесли заметный вклад в развитие производства. Музейные работники, журналисты, краеведы, ветераны предприятия рассказывают об их трудовой биографии и заслугах перед заводом. Как правило, в этот день в музей приглашаются близкие друзья и родственники юбиляров. «История в лицах» проводится для молодежи, учащихся Сормовского механического техникума.
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