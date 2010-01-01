Заводская проходная | № 50 | Декабрь | 2009

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Дорогого стоит

Когда знакомишься с биографиями профсоюзных активистов завода, уже перестаешь удивляться, что многие поколения их семей — и предыдущие, и последующие — связаны с «Красным Сормовом».

Предцехкома корпусообрабатывающего цеха Елена Евгеньевна Чнегова — не исключение: её отец работал сборщиком в СКМ, мама — сварщицей в СК-3, в свое время сварщиком работал брат, а сын Алексей и сегодня трудится рубщиком на профильном участке КОЦ.

Елена окончила школу №82, а в 1981 году без отрыва от производства — СМТ по специальности корпусник. На заводе с 1977 года — работала в инструментальной кладовой КОЦ. После получения специального образования была переведена в отдел инструментального производства инженером по технадзору: курировала береговые цеха. Но через год вернулась в родной корпусообрабатывающий цех — инженером по соцсоревнованию. Когда и социализм, а вместе с ним и соцсоревнование, перестали существовать, вернулась в инструментальную кладовую — занималась оснасткой производства. Уже 10 лет Е. Е. Чнегова является заведующей инструментальной кладовой КОЦ. В её ведении инструмент на весь цех: в основном запчасти для нового оборудования — машин плазменной резки фирмы «ESAB». А также разнообразный инструмент для рабочих всех специальностей — операторов газорезательных машин, газорезчиков, рубщиков, разметчиков. Это одна сторона её деятельности — производственная.

А еще есть общественная работа. Сегодня в КОЦе 228 человек, более 50% — члены профсоюза. Для нынешних времен это очень неплохой показатель.

— Средний возраст членов проф-союза — около 50 лет, — говорит Елена Евгеньевна. — Молодежь начинает понимать выгоды членства в профсоюзных рядах, когда обзаводятся семьями, детьми. Только профсоюз и бесплатный новогодний подарок обеспечит, и путевку в детский оздоровительный лагерь по льготным ценам.

Сама Чнегова в профсоюзе более 30 лет. С 1987 года вплотную занималась организацией соцсоревнования, была членом цехкома, заместителем предцехкома. А с 2006 года возглавила цеховую профсоюзную организацию.

В цехе работают около 80 так называемых «профвредников», которым положены спецжиры — молоко. Молоко выдается раз в неделю, по 3 литра на человека. Его погрузкой на фабрике-кухне и разгрузкой в цеху занимается Е. Е. Чнегова. Сосчитать годовой суммарный вес нетрудно — почти 10 тонн. Спасибо, водитель помогает.

Летнему отдыху работников в цехе уделяется особое внимание. Три домика на семь семей на заводской турбазе «Юг» содержатся в хорошем состоянии, в каждом — бытовые электроприборы: чайники, плиты, холодильники.

— Благоустройством, ремонтом занимаемся своими силами, — поясняет Елена Евгеньевна. — Мы благодарны заместителю директора корпусного производства Алексею Анатольевичу Новикову, который всегда идет навстречу, оказывает помощь в благоустройстве, выделяет людей для ремонтных работ. За лето на турбазе успевают отдохнуть 35 семей, особенно ценят этот отдых те, у кого есть дети и нет бабушек в деревне.

Что касается детей работников, все они получают бесплатные новогодние подарки, летом — путевки в ДОЛы за 10% от их стоимости. Для особо нуждающихся профсоюз изыскивает возможность для бесплатного отдыха детей. В минувшее лето дети работников КОЦ отдыхали в основном в «Искре», «Искателе», «Александровке». В санаториях южного направления и в круглогодичных местных санаториях дети оздоравливаются бесплатно, родители оплачивают только проезд.

Рабочие вредных профессий имеют возможность получить бесплатную путевку в один из местных санаториев на выбор — «Автомобилист», «Железнодорожник». «Городецкий», «Зеленый город».

Прежде КОЦ был знаменит своими спортивными традициями. Но и сегодня не сдают позиций женские лыжные команды — в заводских состязаниях они постоянно занимают призовые места.

На четком контроле у предцехкома юбиляры: по традиции каждому из них наряду с материальным вознаграждением в торжественной обстановке вручаются юбилейные адрес и медаль. Многолетней традицией стала и коллективная встреча Нового года во Дворце культуры.

Цеховой комитет работает дружно и сплоченно: заместитель предцехкома В. В. Купцова, В. Ф. Боч-кова, О. В. Сорокина, С. А. Никитин. 23 ноября 2009 года коллектив цеха оказал доверие Е. Е. Чнеговой, вновь избрав её председателем цехкома.

— Приятно ощущать, когда удается помочь человеку, — говорит она. — Порой, к примеру, приходится даже уговаривать людей воспользоваться бесплатными путевками: ведь это и питание, и отдых, и лечение. Стоимость трехнедельной путевки около 30 тысяч рублей. Где найдешь в семейном бюджете такие «свободные» деньги? Люди приезжают после отдыха посвежевшие, счастливые, со словами благодарности. А это дорогого стоит.