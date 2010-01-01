Заводская проходная | № 50 | Декабрь | 2009

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Заводской отряд

Как мы ни старались, но отыскать в современных календарях День донора так и не смогли. Кто-то скажет: но ведь это же не профессиональный праздник. Верно, тем не менее, отмечается же у нас День левшей, День слепых — а это тоже не профессии. Зато на «Красном Сормове» день донора проводится, и не один, а целых шесть раз в году.

Альбина Николаевна Блаженова работает на заводе с 1977 года. Начинала в МС-4 учеником токаря. По направлению от завода училась на рабфаке. В 1985 году после окончания механического факультета Горьковского политехнического института перешла в ОГТ, в проектный отдел, занималась конструированием режущего инструмента. С середины 90-х годов — в отделе по обслуживанию торпедных аппаратов и подъёмно-мачтовых устройств (ТА и ПМУ), сегодня А. Н. Блаженова — ведущий инженер-конструктор отдела спецмашиностроения инженерного центра.

В этом году она была избрана председателем профбюро ИЦ. А лет пять назад ей досталась общественная нагрузка «по наследству» от Ю. Г. Пономаревой, которая несколько десятилетий возглавляла отделение общества «Красного Креста» на нашем заводе.

Теперь Альбина Николаевна является ответственным за комплектацию медицинских аптечек для заводских подразделений, а также за организацию дней донора на предприятии.

Цеховые аптечки комплектуются раз в два месяца, или 6 раз в год. В среднем готовится до 40 комплектов с медикаментами. В стандартный набор входят вата, бинты, йод, перекись водорода, клей БФ-6 для обработки царапин и ссадин, «зеленка», валидол, нашатырный спирт, бактерицидный пластырь, мазь «Депантенол» для заживления повреждений кожи, глазные капли «Альбуцид» (для сварщиков, резчиков и специалистов, работающих на компьютерах). Один-два раза в год комплекты снабжаются градусниками и кровеостанавливающими резиновыми жгутами. Количество медикаментов в аптечке зависит от числа работающих в подразделении. Например, для небольшого отдела достаточно 100 граммов ваты, а для крупного цеха требуется не менее 600 граммов.

Работники «Красного Сормова» всегда были самым многочисленным донорским отрядом в районе. В 70—80-е годы их количество доходило до 350 человек. Сегодня численность «отряда» — 130 доноров, но и это немало.

Из Областной станции переливания крови на завод приходит письмо, и по приказу генерального директора назначается очередной день донора. Интервал в два месяца объясняется тем, что для восстановления крови в человеческом организме требуется 60 дней. Согласно постановлению министерства здравоохранения, мужчины могут сдавать кровь 5 раз в год, женщины — 4 раза. Разовая норма сдачи крови — 420—450 миллилитров. Со станции переливания крови приезжает бригада, как правило, кровь берут одновременно 6 опытных медсестер.

— Чтобы получить звание «Почетного донора», — поясняет Альбина Николаевна, кстати, сама носящая это звание, — человек должен 40 раз сдать кровь безвозмездно. Мужчины становятся «Почетными донорами» через 8 лет постоянного донорства, женщины — через 10 лет. У нас на заводе «Почетных доноров» немало.

«Почетный донор» ежегодно получает от государства денежное вознаграждение, льготный проездной на все виды городского транспорта, а также отпуск в удобное для него время, путевки в санаторно-лечебные учреждения вне очереди. За разовую кроводачу каждому донору полагаются день отгула и 250 рублей.

— В день донора медицинской бригаде со станции переливания крови помогает наша «бригада», — говорит Альбина Николаевна. — Мы регистрируем доноров, заполняем документы, иногда бинтуем, организуем чай с печеньем — каждого, сдавшего кровь, положено напоить горячим чаем. Давно занимается этой работой технолог Елена Борисовна Булавская. В этом году подключилась молодежь — Екатерина Воробьёва и Анна Власова. Традиционно лидером по числу доноров на заводе является цех СК-2, не отстает завод «Волга». Прежде день донора проводился в медсанчасти. Второй год мы организуем его на территории завода. Постоянного места пока нет, но мы надеемся обосноваться в бывшем медпункте цеха МС-3.