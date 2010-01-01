День за днем | № 50 | Декабрь | 2009

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Шкатулка из … макарон

Традиционно с 1 по 10 декабря в нашей стране проходит декада инвалидов.

В рамках этой декады председателем Сормовского отделения ВОИ Анатолием Александровичем Калининым была организована встреча актива, в которой приняли участие около 50 человек. Этой традиции уже 10 лет. На встрече, прошедшей в клубе «Надежда», состоялось награждение лучших активистов общества — семь человек получили благодарственные письма главы администрации Сормовского района и памятные подарки. И, как повелось, были чаепитие, песни под баян, танцы и номера художественной самодеятельности.

Другим заметным мероприятием стала выставка творчества инвалидов в помещении районного отделения ВОИ. Её организовали Н. М. Скобелева, Э. Н. Ерова и А. И. Зотова. Свои творения представили здесь 15 сормовичей. Среди экспонатов — вышивка, в том числе вышивка бисером (Н. А. Мелицкова), вязание, оригами, флористика (В. Ф. Вискова), акварельные рисунки, фотоработы, лоскутное шитьё (А. И. Зотова), оригинальные изделия из солёного теста — «Фруктовый натюрморт» (А. А. Жаркова) и покрытая «позолотой» шкатулка, сделанная из макарон! Выставку посетили более 60 человек. Все посетители отмечают, что у сормовских мастериц и руки золотые, и фантазия богатая.

Маргарита ФИНЮКОВА