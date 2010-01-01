День за днем | № 50 | Декабрь | 2009

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Где-то — санаторий, а в Сормове — крематорий?

11 декабря 2009 года в актовом зале школы № 79 в V микрорайоне состоялись общественные слушания по вопросу строительства крематория близ Ново-Сормовского кладбища. На слушаниях присутствовали глава администрации Сормовского района В. Ю. Моисеев, заместитель председателя Городской думы г. Нижнего Новгорода А. А. Осипенко, депутат Городской думы М. В. Барковский, а также представители застройщика и заказчика в лице директора ГКП «Ритуал-сервис» М. А. Астахова.

Слушания собрали жителей IV, V, VI, VII микрорайонов, а также Народного поселка, обеспокоенных строительством кремационного комплекса в непосредственной близости от своего жилья. Сормовичи принесли рукописные плакаты, красноречиво отражавшие их настроения: «Плохая экология + крематорий — нет!», «Крематорий рядом с церковью — нет!», «Крематорию в Сормове — нет!». Пока народ собирался, в зале раздавались голоса и мнения: «Нам и автостоянки, и Игумновской свалки хватает, а тут еще трубу крематория в окно выведут!» или «Лучше бы здесь санаторий или оздоровительный комплекс построили».

Слушания открыл В. Ю. Моисеев, который напомнил собравшимся, что строительство крематория близ Ново-Сормовского кладбища обсуждалось ещё в 2000 году. Инвест-советом при губернаторе был определен размер участка и его расположение между кладбищем и Силикатным озером. Вопрос снимался с обсуждения, но ввиду его актуальности вновь вставал на повестке дня. Первые публичные слушания якобы не выявили отрицательного отношения сормовичей к этому строительству.

Как сказал А. А. Осипенко, в Городскую думу поступил пакет документов, которые свидетельствовали о согласии жителей Сормова на строительство кремационного комплекса. Это вызвало недоумение и недоверие депутатов. Поэтому было решено провести повторные общественные слушания.

Директору «Ритуал-сервиса» М. А. Астахову была дана возможность озвучить и пояснить суть проекта. Он отметил, что во многих городах Европы и в 12 российских городах существуют подобные кремационные комплексы, оборудование немецкой фирмы «ИФВЦ» хорошо зарекомендовало себя в европейских мегаполисах. И для Нижнего Новгорода, как города-миллионщика, строительство подобного объекта — насущная необходимость. Ведь все городские кладбища — закрытые, а площадь Ново-Сормовского уже достигла 260 гектаров, и дальнейшее расширение его границ невозможно. Современные технологии позволяют разместить оборудование — кремационную печь, работающую на природном газе, системы очистки газа, загрузки и разгрузки праха и прочее в здании высотой 9 метров. Такую же высоту будет иметь труба. Комплекс рассчитан на 5000 кремаций в год. Технологии очистки таковы, что проект является экологически безопасным, не пострадают ни атмосфера, ни озеро.

— Мы гарантируем, что никаких вредных выбросов в атмосферу не будет, — сказал М. А. Астахов. — Мы провели круглые столы с представителями всех религиозных конфессий. Ни о каком принудительном сжигании покойных не может быть и речи. В то же время урну с прахом можно будет захоронить в родственную могилу, независимо от срока предыдущего погребения. Все санитарно-защитные нормы нами соблюдены, наш проект прошел проверку не менее 18 раз. В комплексе можно будет производить кремацию медицинских отходов, а также животных.

Последнее сообщение директора «Ритуал-сервиса» вызвало в зале возмущенный гул. И как бы он ни старался доказать необходимость и безвредность кремационного комплекса, у сормовичей были собственное мнение и контрдоводы. Выступающие свободно оперировали такими понятиями, как «роза ветров», «продукты сгорания» и т. п. Многие выразили сомнения, найдутся ли средства на те современные технологии, о которых рассказывал заказчик комплекса. Роза ветров такова, что дым будет идти на жилые микрорайоны, а школа-интернат № 4 полностью попадает в экологически неблагоприятную зону. Один за другим звучали вопросы: не станет ли крематорий дополнительным фактором риска для здоровья детей, астматиков, гипертоников, сердечников? почему жители близлежащих микрорайонов становятся заложниками намечающегося строительства? в V и VI микрорайонах нет ни поликлиники, ни детской больницы, так неужели крематорий нам нужнее? не потому ли комплекс намереваются строить вблизи жилых микрорайонов, что здесь земля дешевле и не надо тратиться на коммуникации?

Собравшиеся дружно скандировали: «Крематорию — нет!»

— Строительство крематория остается для нашего города актуальным, — сказал депутат Городской думы М. В. Барковский. — Но мы поддерживаем мнение жителей: в данном месте его строить нельзя.

— В любом случае последнюю точку в этом вопросе будет ставить Городская дума. В Сормове крематорий не будет построен ни при каких обстоятельствах, — заверил заместитель председателя Городской думы города Нижнего Новгорода А. А. Осипенко.

Итог слушаний подвел глава администрации Сормовского района В. Ю. Моисеев: «Проект не прошел публичные слушания. Сормовичи победили. »

Маргарита ФИНЮКОВА