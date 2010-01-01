Реальная помощь предпринимателям
В администрации Нижнего Новгорода состоялась очередная встреча мэра города Вадима Булавинова с предпринимателями.
В мероприятии приняли участие около 140 представителей малого и среднего бизнеса, органов государственной власти, директора департаментов администрации города, руководители организаций, оказывающих поддержку развитию предпринимательства.
Одной из первых, обсуждаемых на встрече, стала тема преимущественного выкупа в собственность муниципальных помещений, арендуемых в течение двух лет бизнесменами, у которых нет задолженностей по оплате. Сейчас сумма первого взноса при условии рассрочки платежа на три года составляет 30% от стоимости помещения. В ответ на просьбу предпринимателей уменьшить эту цифру глава города пояснил, что необходимо найти оптимальный баланс между интересами администрации и бизнеса. Если снизить взнос до 10—15% для всех, то это повлечет за собой свертывание ряда социальных программ, выполняемых городом.
— Однако мы готовы рассмотреть возможность установления дифференцированной шкалы для первого взноса в зависимости от общей стоимости, — заявил В. Булавинов. По его словам, при рыночной цене помещения в несколько миллионов возможно сокращение аванса до 10—15%.
Президент Ассоциации предпринимателей быстрого питания Алексей Носов попросил мэра решить вопрос с несанкционированной торговлей, уменьшающей доходы легальных бизнесменов.
Вадим Евгеньевич с проблемой пообещал помочь:
— Для этого необходима совместная работа администраций Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также правоохранительных органов. Вопрос борьбы с незаконной торговлей станет одним из важнейших на встрече с новым начальником УВД города.
И. Демина, представляющая негосударственное дошкольное образовательное учреждение, рассказала о трудностях, возникших при получении кредитов на развитие своей организации. В ответ на это глава города отметил, что данное направление бизнеса ценно своей социальной значимостью.
— Администрация Нижнего Новгорода обратится к Городской думе с предложением о рассмотрении возможности получения таким предпринимателям кредита под гарантию городского бюджета, — сказал Вадим Булавинов.
Предпринимателей также интересовали вопросы развития сети магазинов «шаговой доступности», продления срока аренды помещений, стоимости подключения к системам водоснабжения и электроснабжения.
В заключение глава города отметил, что подобные встречи с бизнесменами должны проходить постоянно.
— Администрация готова выслушивать вопросы, которые возникают у нижегородских предпринимателей, помогать им. В этом заинтересованы обе стороны. Чем лучше развивается малый и средний бизнес, тем больше налогов поступает в бюджет города. Кроме того, поддерживая владельцев таких организаций, мы решаем проблемы занятости жителей города, — пояснил В. Булавинов.
Светлана МИХАЙЛОВА
Вредит ли нам НМЖК?
В последнее время в администрацию города и лично мэру Вадиму Булавинову поступают просьбы от нижегородцев разобраться в ситуации, сложившейся в связи с негативным, по их мнению, влиянием Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) на чистоту окружающего воздуха. «…Выбросы вредных веществ в атмосферу явно усилились, неприятный запах ощущается особенно ближе к вечеру», — пишет Валерий Федоров, житель одного из близлежащих микрорайонов.
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