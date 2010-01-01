День за днем | № 50 | Декабрь | 2009

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Со святыми упокой

9 декабря в России второй раз отмечался День героев Отечества. В этот день в Крестовоздвиженском женском монастыре по благословлению архиепископа Нижегородского и Арзамасского прошла панихида по военным морякам России, отдавшим жизни за Отечество.

В далеком 1915 году в этом монастыре прошла панихида по кавалеру ордена Святого Георгия нижегородцу Петру Черкасову. С 2005 года по инициативе Нижегородского регионального отделения Движения поддержки флота эта традиция была восстановлена. На панихиду пришли моряки, ветераны флота, курсанты Нижегородского речного училища, представители судостроительной промышленности, в том числе и «Красного Сормова», родные и близкие погибших моряков. Собравшиеся почтили память всех погибших моряков-нижегородцев, а в их числе только подводников в годы Великой Отечественной было 130 человек. Помянули моряки и своих боевых товарищей, нижегородцев, погибших на АПЛ «Комсомолец» и «Курск» — капитана 1-го ранга Таланта Буркулакова, капитан-лейтенанта Сергея Любушкина, старших мичманов Евгения Горбунова и Владимира Свечкарева, мичмана Михаила Белова, старшину 1-й статьи Владимира Садового.

Десятки свечей были зажжены в этот день в храме в напольных подсвечниках, звучали молитвы в память моряков, отдавших жизни за Отечество.

Вадим КУЗНЕЦОВ