Со святыми упокой
9 декабря в России второй раз отмечался День героев Отечества. В этот день в Крестовоздвиженском женском монастыре по благословлению архиепископа Нижегородского и Арзамасского прошла панихида по военным морякам России, отдавшим жизни за Отечество.
В далеком 1915 году в этом монастыре прошла панихида по кавалеру ордена Святого Георгия нижегородцу Петру Черкасову. С 2005 года по инициативе Нижегородского регионального отделения Движения поддержки флота эта традиция была восстановлена. На панихиду пришли моряки, ветераны флота, курсанты Нижегородского речного училища, представители судостроительной промышленности, в том числе и «Красного Сормова», родные и близкие погибших моряков. Собравшиеся почтили память всех погибших моряков-нижегородцев, а в их числе только подводников в годы Великой Отечественной было 130 человек. Помянули моряки и своих боевых товарищей, нижегородцев, погибших на АПЛ «Комсомолец» и «Курск» — капитана 1-го ранга Таланта Буркулакова, капитан-лейтенанта Сергея Любушкина, старших мичманов Евгения Горбунова и Владимира Свечкарева, мичмана Михаила Белова, старшину 1-й статьи Владимира Садового.
Десятки свечей были зажжены в этот день в храме в напольных подсвечниках, звучали молитвы в память моряков, отдавших жизни за Отечество.
Вадим КУЗНЕЦОВ
Снежные пожелания сормовичам
Кто из ребят не любит пушистый белый снег?! Таких, пожалуй, не найдется, ведь из него можно вылепить и задорного снеговика, и горку, а может, и что-то гораздо более необычное. На очередном ежегодном конкурсе «Снего-лего», прошедшем накануне Нового года в Сормовском парке, старшеклассники смогли и в «снежных скульпторов» в свое удовольствие поиграть, и даже призы за это получить.
Сами ёлку мы нарядим…
В Сормове есть свои предновогодние традиции. Одна из них — проведение конкурса новогодних игрушек «Елка-шоу», в котором с удовольствием принимают участие ученики с 1-го по 11-й класс школ района.
Год со сказки начался
8 января во Дворце культуры ОАО «Завод «Красное Сормово» прошла традиционная, в четвертый раз, рождественская елка главы Сормовского района, организованная при поддержке Нижегородской Епархии.
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