Наша история | № 49 | Декабрь | 2009

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Первый Герой России в Нижнем Новгороде

К 80-летию со дня рождения главного конструктора ЦКБ «Лазурит», Почетного гражданина Нижегородской области Николая Иосифовича Кваши (1929 — 2006).

Николай Кваша родился 8 декабря 1929 года в семье железнодорожника. И не думали, и не гадали его родители — наследники запорожских казаков Иосиф Гаврилович и Мелания Сергеевна, что их первенец и единственный сын Микола со временем будет на Большой Волге известным человеком, первым, удостоенным в Нижнем Новгороде высокого звания — Герой России…

Довоенное детство его проходило так же, как у миллионов сверстников в Советском Союзе — учеба в средней школе (в городе Зиновьевске, с 1939 года — Кировограде), пионерский отряд. Правда, были еще занятия в студии бального танца и выступления на боксерском ринге. Везде успевал, учился отлично. 27 июня 1953 года с отличием защитил дипломный проект в Харьковском политехе, получил направление от Министерства транспортного и тяжелого машиностроения СССР на завод «Красное Сормово» — в Горький на Волге. И, как в песне поется, «были сборы недолги…». 8 августа молодой инженер Николай Иосифович Кваша уже сошел с поезда на Ромодановском вокзале города Горького. На другой берег надо было идти по мосту через Оку.

Ничего не скажешь, знаменитый завод, мастеровые люди на нем работают. Чуть ли не все пароходы, бегающие по Волге, построены на этом заводе. За три послевоенных (1947—49) года возродили речной флот, потерянный в войну. В послевоенные годы здесь строилась крупная серия подводных лодок пр. 613, и за пять лет было построено 113 подводных кораблей.

Но об этом молодой специалист Н. И. Кваша не знал. Он шел пешком по старому Окскому мосту и разглядывал город: и нагорную, и заречную части. Где-то вдали, за сизой дымкой виднелись большие трубы завода, на котором ему предстояло работать.

По приказу (№ 35) директора завода ему предписывалось выйти на работу, увы, 13 августа. И число несчастливое, и город не очень понравился, хотя и рассмотреть-то его как следует пока не удалось. Но работать предстояло конструктором (это уже здорово!) в лаборатории автоматизации и механизации производства (и это уже отлично!). Первым производственным поручением молодого конструктора была разработка чертежей переоборудования мостового крана одного из цехов завода.

Через 10 месяцев новая должность — старший инженер, а еще через год — начальник конструкторского бюро автоматизации производства завода.

В свободное время — парусная секция на Волге, любимый швербот «Мир».

В 1956 году, т. е. через три года работы, комсомольцы «Красного Сормова» избрали Николая первым секретарем комитета комсомола завода.

После секретарских хлопот он перешел работать на новое место, во вновь организованное специальное конструкторское бюро СКБ-112, которое создавалось для проектирования и сопровождения строительства подводных лодок. В дальнейшем оно будет называться ЦКБ «Лазурит».

Новая работа, новая должность — ведущий конструктор отдела вооружения. И прямо-таки эпохальная работа: отработка технической документации, а затем участие в испытаниях нового вида вооружения на подводной лодке — крылатых ракет. Завод начал модернизационные работы по проекту П613. На подводной лодке устанавливался один опытный контейнер с крылатой ракетой, разработанной в ЦКБМ В. Н. Челомея.

Опытная подводная лодка успешно провела испытания, работа завершилась Постановлением Правительства и ЦК КПСС об установке крылатых ракет на подводные лодки. Среди награжденных за эту работу был и 30-летний инженер Н. И. Кваша, отмеченный орденом «Знак Почета».

Вот такой далеко не ординарный профессиональный рост, а ведь прошло всего 10 лет, как он начал работать на заводе и семь лет — в ЦКБ. В возрасте 33 лет он стал главным инженером крупного проектного бюро и проработал в этой должности, ни много — ни мало, 22 года.

Он участвовал в проектировании первой в мире опытной спасательной подводной лодки проекта 666 вместе с первым в мире автономным спасательным аппаратом УПС, которые обеспечили в 1962 году впервые в мире переход из одной подводной лодки в другую под водой. И многое другое, всего не перескажешь.

Начиная с 1971 года главный инженер Н. И. Кваша одновременно стал главным конструктором проекта новейшей титановой многоцелевой атомной подводной лодки проекта 945.

Для отработки новых технических приемов и освоения более совершенных тактических возможностей нового корабля, после его трехгодичной опытной эксплуатации, на первую боевую службу на нем ушли и три конструктора ЦКБ «Лазурит», в том числе пятидесятидевятилетний главный конструктор Н. И. Кваша. Более 100 суток подводного плавания позволили команде корабля и конструкторам всесторонне испытать технику, выжимая из нее все, на что она была способна, совершенствуя тактику обнаружения и поражения кораблей вероятного противника.

После завершения автономного плавания головного корабля проекта 945 главный конструктор первым среди судостроителей страны был удостоен звания Героя Российской Федерации, как лаконично отмечено в Указе — «За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания…»

В 1998 году за создание эффективных многофункциональных спасательных глубоководных аппаратов в титановом корпусе ОАО «ЦКБ «Лазурит» присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники. В числе лауреатов и Н. И. Кваша. Его избрали Почетным гражданином Нижегородской области, Почетным доктором Нижегородского государственного технического университета. В 1999 году Президент РФ В. В. Путин вручил ему орден «За заслуги перед государством» III степени.

Николая Иосифовича Кваши не стало 4 ноября 2006 года. Но он живет в тех подводных кораблях, которые им сконструированы, в памяти друзей и соратников, которым довелось работать с ним, жить с ним в одно время.

Альберт ПОСТНОВ